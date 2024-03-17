Явка избирателей в Подмосковье превысила показатели прошлых президентских выборов

Фото: Радио 1
Общая явка избирателей на выборах президента России превышает в Подмосковье этот показатель 2018 года. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин. По его словам, к 15 часам в регионе проголосовали более 4,1 млн жителей.
По его оценке, росту явки способствовали технологические новшества, увеличение сроков проведения выборов, а также повышение внимания общества к политике.
В голосовании на выборах президента России 18 марта 2018 года участвовали около 3,7 млн человек.
В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.
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«Произошла консолидация гражданского общества, и люди действительно воспринимают сейчас процесс волеизъявления как полную свободу выбора, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Мы видим, что выборы привлекли внимание всего осознанного гражданского общества Росси, в частности, Московской области», – сказал Берёзкин.
В этом году выборы главы государства проводятся в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Впервые они организованы с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно в 29 регионах страны.
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Лора Луганская