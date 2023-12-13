В Подмосковье подвели итоги конкурса профессионального мастерства для врачей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московской области выбрали лучших медработников скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Итоги конкурса подвели на Московской областной станции скорой медицинской помощи.
По итогам победителями конкурса стали Станислав Вахрушев из Сергиева Посада в номинации «Лучший врач», Кристина Сахарова из Жуковского - «Лучший фельдшер» и Вячеслав Сахаров из Красногорска - «Лучший медбрат».
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«Конкурсы профессионального мастерства проводятся для того, чтобы поддержать лучших сотрудников. Ранее мы уже отметили проявивших себя водителей скорой помощи и диспетчеров, теперь настала очередь медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. По итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации - в общей сложности 9 человек. Все они получат денежную премию», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева