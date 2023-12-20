На президентских выборах в Подмосковье смогут использовать дистанционное электронное голосование

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Московской области на выборах президента России в марте будущего года смогут использовать дистанционное электронное голосование. Всего оно будет применяться в 29 регионах, объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Она рассказала, что заявки на применение онлайн-голосования подали 28 субъектов Федерации. Оренбургская и Тульская область взвесили свои возможности и решили в этот раз его не проводить.
По словам Памфиловой, внеплановая заявка поступила из Вологодской области, где ранее ДЭГ ранее не применялось. Однако масштабная тренировка цифровых сервисов, которая прошла во всех регионах России для проверки запаса прочности систем, показала большой интерес избирателей к этой технологии. Поэтому ЦИК рассмотрела заявку региона на соответствие необходимым критериям и согласилась на применение онлайн-голосования.
Таким образом, ДЭГ на выборах президента охватит около 38 млн избирателей в 29 регионах.
Голосование пройдет на двух платформах – федеральной и московской. В первом случае нужно будет подать заявление на участие в ДЭГ с 29 января до 11 марта. В те же сроки избиратель сможет отозвать своё заявление.
В столице граждане могут выбрать формат волеизъявления уже в дни выборов, поскольку там используются электронные списки избирателей.
Ранее ЦИК приняла решение о проведении выборов в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Россияне будут выбирать президента сроком на шесть лет – до 2030-го.
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По словам Памфиловой, внеплановая заявка поступила из Вологодской области, где ранее ДЭГ ранее не применялось. Однако масштабная тренировка цифровых сервисов, которая прошла во всех регионах России для проверки запаса прочности систем, показала большой интерес избирателей к этой технологии. Поэтому ЦИК рассмотрела заявку региона на соответствие необходимым критериям и согласилась на применение онлайн-голосования.
Голосование пройдет на двух платформах – федеральной и московской. В первом случае нужно будет подать заявление на участие в ДЭГ с 29 января до 11 марта. В те же сроки избиратель сможет отозвать своё заявление.
В столице граждане могут выбрать формат волеизъявления уже в дни выборов, поскольку там используются электронные списки избирателей.
Ранее ЦИК приняла решение о проведении выборов в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Россияне будут выбирать президента сроком на шесть лет – до 2030-го.
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Лора Луганская