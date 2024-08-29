В Московской области стартовало обучение общественных наблюдателей

Фото: пресс-службе Мособлизбиркома.
В Красногорске провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов городских округов 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Наблюдатель – представитель кандидатов либо партий, Общественной палаты России или региона. Он следит за процессом голосования, подсчётом голосов, определением результатов выборов. С недавнего времени наблюдать можно не только за процессом на участке, но и за дистанционным электронным голосованием», – отметили в пресс-службе.Приглашённым экспертом от Мособлизбиркома выступила консультант юридического отдела правового управления Дарья Кузьмина. Она рассказала будущим наблюдателям об особенностях предстоящей избирательной кампании, о работе УИКов, о том, какими правами обладает наблюдатель, какие изменения коснутся деятельности наблюдателей в этом году.
Помимо этого, наблюдателям рассказали о возможных нестандартных ситуациях, которые могут возникать на избирательных участках. Представили Общественной палаты Московской области ответили на все вопросы слушателей, отметили в Мособлизбиркоме.
Штаб Общественного наблюдения за выборами будет работать все 3 дня голосования с 08:00 до закрытия избирательных участков.
Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская