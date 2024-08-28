В Подмосковье стартовало тестирование федеральной платформы ДЭГ

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Московской области началось двухдневное тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Уведомления о старте тренировки жители Подмосковья получают на почту с утра 28 августа. Письма с подробной инструкцией приходят тем избирателям, которые подали заявления об участии в ДЭГ на выборах в Единый день голосования», – пояснили в пресс-службе.Благодаря тренировке избиратели познакомятся с процедурой ДЭГ, а также проверят совместимость устройства и браузера для корректной работы портала.
«Ключевая задача – проверка устойчивости системы. Прошу всех избирателей, кто записался на ДЭГ, принять участие в этом тестировании. Найдите пару минут. Чем больше будет нагрузка на портал, тем более наглядными и достоверными будут результаты тренировки», – обратилась к россиянам председатель ЦИК Элла Памфилова.Как отметили в пресс-службе, тестирование будет проходить два дня и завершится 29 августа в 20 часов.
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская