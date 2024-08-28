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Более 166 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на участие в ДЭГ

28 августа 2024, 15:45
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

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Жители Подмосковья по состоянию на 28 августа уже подали 166 521 заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Это 6,52% от общего численности избирателей, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Больше всего доля записавшихся на ДЭГ – в Бронницах (около 14%) и Власихе (около 11%). Меньше всего заявлений подали в Подольске (2,5%), Дубне (2,8%) и Волоколамске (2,8%)», – отметили в Избирательной комиссии Московской области.
Там напомнили, что подмосковные избиратели могут отдать свой голос в Единый день голосования, не выходя из дома. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг.



Те, кто ещё не подал заявление на участие в ДЭГ, может сделать это до 2 сентября включительно.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.

На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#совет депутатов
#депутаты
Павел Дуров доставлен в суд
Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд
28 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/utah778

Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Бизнесмена обвиняют в ряде преступлений, включая терроризм, мошенничество, сбыте наркотиков, отмывание денег и распространение детской порнографии.

До этого стало известно, что две машины с включёнными проблесковыми маячками на высокой скорости покинули Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, согласно слухам, находился сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции. По словам главы белорусского государства, французские власти поступили правильно. Если Дуров действительно виноват, то он должен ответить.

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#арест
#telegram
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Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
28 августа 2024, 14:48

Фото: iStock/HJBC

Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщает Politico.
Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.

Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Он родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Напомним, что 24 августа 2024 года в парижском аэропорту на выходе из частного бизнес-джета он был задержан. Вместе с ним была задержана его спутница Юлия Вавилова. Дурова обвиняют в ряде преступлений, включая терроризм, мошенничество, распространение наркотиков, отмывание денег и распространение детской порнографии.

Николай Валерьевич Дуров появился на свет 21 ноября 1980. Говорят, что в три года он уже умел читать, а в восемь — решать кубические уравнения. Имеет две докторские степени по математике.

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Путин поможет Алиеву заключить мирный договор между Ереваном и Баку
Кремль: Россия готова содействовать мирному договору меду Ереваном и Баку
28 августа 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в телефоном разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщает сайт Кремля 28 августа.
«С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать всё возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений», – сообщает Кремль.

Планируется, что в азербайджано-армянском мирном договоре определят конкретную черту границы между конфликтующими государствами, а также общее положение границы. Кроме того для мирного соглашения обоим государствам предстоит разблокировать транспортные коммуникации между странами.

Ранее Владимир Путин обсудил планы по сотрудничеству между странами во время официального визита в Азербайджан.

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В Кремле прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне
Песков: к словам Трампа о третьей мировой можно относиться с пониманием
28 августа 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

К словам экс-президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после вторжения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, многие западные государства вовлечены в украинский конфликт. Представитель Кремля отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область усиливает напряженность «до предела».

Песков заключил, что повод для обеспокоенности все же имеется.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#война
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Медведчук: Украина стоит на пороге катастрофы
28 августа 2024, 12:27

Фото: istockphoto / Jakub Laichter

После атаки на Курскую область, Украина под руководством Владимира Зеленского оказалась на грани уничтожения, считает глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщила Лента.ру.
«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности. До этого момента ещё можно было выйти на мирные переговоры и сохранить Украину, пусть и с территориальными потерями, но без её раздела и поглощения другими государствами», - поделился Виктор Медведчук.

Он считает, что Украина под управлением Зеленского не вызывает интереса у ведущих мировых игроков. Нападение на Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона.

Политик напомнил о прохладных отношениях между Камалой Харрис и Зеленским, объяснив это осознанием демократами того, что «проект «Зеленский» ведет их к политической пропасти.

Ранее Медведчук высказал мнение, что к власти на Украине должны прийти прагматичные политики. Нынешний президент показал себя как никудышный экономист и нерасчетливый политик, который верит в доминирование коллективного Запада.

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#переговоры
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Два польских солдата были ранены на границе с Белоруссией
Два польских солдата получили ранения при смене поста на границе с Белоруссией
28 августа 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Stadtratte

Два польских солдата были ранены на границе с Белоруссией, когда передавали оружие друг другу во время смены поста. Об этом информирует оперативное командование видов вооруженных сил Польши, пишет РИА Новости.
«Недалеко от Новой Луки произошел несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу», — отмечается в сообщении.

В командовании уточнили, что одного из солдат на вертолете доставили в госпиталь в Белостоке. Также пострадал второй солдат из того же подразделения. Сообщается, что он был ранен в палец, его доставили в больницу. Сейчас по словам командования их жизни ничего не угрожает. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что Польша подняла в воздух дежурную авиацию в юго-восточной части страны. Причиной этого стали массированные ракетные удары по западным областям Украины.

До этого стало известно, что глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу невозможности снести сталинскую высотку в центре Варшавы. По его словам, этого нельзя сделать, так как здание имеет статус памятника архитектуры.

Президент Польши подписал закон, разрешающий отстреливать мигрантов на границе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Ничем хорошим это не закончится»: Журналист Боуз про идею бить ракетами вглубь России
Журналист Боуз заявил о негативных последствиях требования бить вглубь России
28 августа 2024, 12:17

Фото: Минобороны РФ

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о негативных последствиях требования Украины наносить удары западными ракетами вглубь России. О последствиях инициативы представитель прессы высказался в соцсети Х*.
«Ничем хорошим это не закончится», – прокомментировал Боуз требования Зеленского к США.

В дополнение к фразе журналист запостил скриншот статьи издания Politico, где писали о планах Киевва утвердить с Вашингтоном список потенциальных целей для ударов ракетами на территории РФ.

Ранее западные политики заявили, что Белый дом не собирается снимать запрет на удары вглубь России. Для этого Киев планировал использовать американские ракеты ATACMS. Кроме этого, глава пресс-службы Минобороны США Патрик Райдер заверил, что несмотря на поддержку Украины, Запад не стремится к прямому конфликту с Россией.

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*Социальная сеть заблокирована в РФ
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Армения снова обстреляла позиции Азербайджана
28 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto / ffikretow

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани. ОБ этом сообщил Коммерсант.
«28 августа в 06:45 по местному времени (05:45 по московскому времени) вооружённые силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населённого пункта Гейдарабад в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Стрельба велась из стрелкового оружия с позиций, находящихся в районе Араздейен, Девелинского района», — говорится в сообщении.

Власти Армении пока не прокомментировали эту информацию.

Азербайджан и Армения периодически обвиняют друг друга в обстрелах на границе.

5 октября 2023 года премьер-министр Армении Николай Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха территорией Азербайджана. А в апреле 2024 года стороны договорились о делимитации границы в Тавуше.

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#стрельба
#министр
#азербайджан
#армения
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«Большой скептицизм»: НАТО про идею Зеленского сбивать российские ракеты
Идея Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной вызвала скепсис в НАТО
28 августа 2024, 11:50

Фото: сайт НАТО

Лидеры стран НАТО скептически восприняли идею украинского лидера Зеленского, который предложил сбивать российские ракеты над Украиной с территории альянса. Об этом сообщил министр обороны Польши Косиняк-Камыш 28 августа.
«По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения», – цитирует РИА министра.

Ранее Киев предложил сбивать российские ракеты средствами ПВО и самолетами с территории соседних стран – членов НАТО. Предполагалось использовать противовоздушную оборону Польши и Румынии. Ту же идею поддержал во время визита в Киев польский президент Анджей Дуда. Президент Польши заявил, что этот вопрос уже подняли во Франции. Также тему должны были обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне, но там опасаются прямого участия в конфликте с Россией.

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