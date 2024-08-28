Более 166 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на участие в ДЭГ

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Жители Подмосковья по состоянию на 28 августа уже подали 166 521 заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Это 6,52% от общего численности избирателей, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Больше всего доля записавшихся на ДЭГ – в Бронницах (около 14%) и Власихе (около 11%). Меньше всего заявлений подали в Подольске (2,5%), Дубне (2,8%) и Волоколамске (2,8%)», – отметили в Избирательной комиссии Московской области.Там напомнили, что подмосковные избиратели могут отдать свой голос в Единый день голосования, не выходя из дома. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг.
Те, кто ещё не подал заявление на участие в ДЭГ, может сделать это до 2 сентября включительно.
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская