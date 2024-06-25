В Подмосковье начали обучать организаторов выборов в Советы депутатов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Избиркоме Московской области началось обучение организаторов избирательного процесса в Единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.
24 июня прошёл первый семинар для председателей, зампредов и секретарей территориальных избирательных комиссий Подмосковья. Перед ними них выступили специалисты правового управления и бухгалтерии Мособлизбиркома.
Также участники семинара смогли задать вопросы докладчикам.
Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.
При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.
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«На семинаре обсудили выдвижение и регистрацию кандидатов, работу контрольно-ревизионной службы, порядок и сроки проверки достоверности сведений, представленных кандидатами. Другими темами стали открытие, ведение и закрытие избирательных счетов кандидатов и избирательных объединений, формирование их избирательных фондов, а также финансирование избирательных комиссий», – говорится в сообщении.
Также участники семинара смогли задать вопросы докладчикам.
Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.
При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.
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Лора Луганская