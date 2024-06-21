В Единый день голосования в Подмосковье будет использоваться ДЭГ

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
На сентябрьских выборах в советы депутатов в Московской области будет использоваться дистанционное электронное голосование. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Одной из тем обсуждения на заседании комиссии стало использование ДЭГ на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Московской области. Было принято решение провести дистанционное электронное голосование с 8 часов 6 сентября до 20 часов 8 сентября. Для этого надлежит использовать Государственную автоматизированную систему «Выборы» и Единый портал государственных услуг», – говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, Дистанционное электронное голосование поможет большему количеству людей вне зависимости от места и обстоятельств воспользоваться активным избирательным правом. Решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.
Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября.
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Лора Луганская