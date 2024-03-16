В подмосковный Центр общественного наблюдения за день сообщили о 144 нарушениях

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Центр общественного наблюдения Московской области за первый день голосования с избирательных участков поступило 144 запроса о нарушениях. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщила руководитель Штаба общественного наблюдения Московской области за выборами президента Татьяна Дмитриева.
«Жалобы в основном были связаны с недопониманием, а также с незнанием электорального законодательства страны. Напоминаю, что жители Подмосковья могут проголосовать несколькими способами: традиционно на избирательном участке, а также с помощью ДЭГ», – сказала Дмитриева.Она добавила, что 96 недочётов уже исправлено, остальные сообщения обрабатываются.
Организована работа горячей линия по номеру +7 (499) 550-60-89. Граждане могут обратиться на неё по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможных его нарушениях. На горячую линию ЦОН в первый день голосования поступило 39 звонков.
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