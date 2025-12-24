Два человека погибли из-за возгорания в жилом доме на Хабаровской улице в Москве

24 декабря 2025, 23:28

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» @moscowproc

Тела двух человек обнаружили после пожара в квартире на Хабаровской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.