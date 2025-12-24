Достижения.рф

Два человека погибли из-за возгорания в жилом доме на Хабаровской улице в Москве

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» @moscowproc

Тела двух человек обнаружили после пожара в квартире на Хабаровской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.



Уточняется, что погибшими оказались мужчина 1969 года рождения и женщина 1946 года рождения. Для установления точной причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы.

По факту инцидента в СК Москвы организовали доследственную проверку. Преображенская межрайонная прокуратура взяла ее ход и результаты на свой контроль.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 91-летнего мужчины.

По версии следствия, пожилой гражданин решил отомстить своей сожительнице после разрыва отношений и попытался убить ее.
Мария Моисеева

