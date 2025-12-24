Два человека погибли из-за возгорания в жилом доме на Хабаровской улице в Москве
Тела двух человек обнаружили после пожара в квартире на Хабаровской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Уточняется, что погибшими оказались мужчина 1969 года рождения и женщина 1946 года рождения. Для установления точной причины пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы.
По факту инцидента в СК Москвы организовали доследственную проверку. Преображенская межрайонная прокуратура взяла ее ход и результаты на свой контроль.
