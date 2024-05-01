В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

Фото: istock / CatEyePerspective
Командование Вооруженных сил Польши сообщило о массовой переброске военной техники на север государства. Об этом командование ВС страны написало в соцсети Х.
Стоит отметить, что передвижение войск, в том числе к границам Российской Федерации, связано с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.
Напомним, учения НАТО Steadfast Defender 2024 — крупнейшие учения альянса за последние десятилетия. Эти учения проходят с февраля по май
Ранее в Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД
Страны G7 намерены отказаться от импорта российского газа ради Украины
В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая», — указано в сообщении.
Напомним, учения НАТО Steadfast Defender 2024 — крупнейшие учения альянса за последние десятилетия. Эти учения проходят с февраля по май
Ранее в Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД
Страны G7 намерены отказаться от импорта российского газа ради Украины
В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
Алина Юрчак