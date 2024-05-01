Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

Польша перебросит военную технику к границе с Россией из-за учений НАТО
01 мая 2024, 01:50
Фото: istock / CatEyePerspective

Фото: istock / CatEyePerspective

Командование Вооруженных сил Польши сообщило о массовой переброске военной техники на север государства. Об этом командование ВС страны написало в соцсети Х.
Стоит отметить, что передвижение войск, в том числе к границам Российской Федерации, связано с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая», — указано в сообщении.


Напомним, учения НАТО Steadfast Defender 2024 — крупнейшие учения альянса за последние десятилетия. Эти учения проходят с февраля по май

Ранее в Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД

Страны G7 намерены отказаться от импорта российского газа ради Украины

В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе

#военные
#соцсети
#учения
#май
#нато
#польша
«Мрази»: Захарова высказалась про переговоры Киева и Брюсселя о мобилизации
Захарова: принимающие решения о передаче Украине призывников «редкостные мрази»
01 мая 2024, 00:20

Фото: сайт МИД РФ

Те, кто Европейском союзе принимает решение о передаче Европой Киеву украинских мужчин призывного возраста, «редкостные мрази». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.
Так дипломат прокомментировала утверждения вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который сказал, что ЕС намеревается принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. Политик уточнил, что переговоры по этому поводу уже идут между Киевом и Брюсселем

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — написала Захарова.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Читайте также:

Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД

Страны G7 намерены отказаться от импорта российского газа ради Украины

В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
#мид
#мария захарова
#мид рф
#заявление
#дипломат
#ес
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны
Представитель Пентагона Пламб заявил, что не верит в милитаризацию Луны
30 апреля 2024, 20:37

Фото: istockphoto/mikiell

Помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб усомнился в том, что Луна будет милитаризирована, передает РИА Новости.
«Я, как представитель министерства обороны, не верю в реальность милитаризации Луны», — подчеркнул Пламб.
Он отметил, что обеспечение защиты логистических цепочек на всем протяжении до Луны кажется недостижимым.

Ранее Джон Пламб сообщил, что Министерство обороны США работает над предотвращением использования российскими военными систем спутниковой связи Starlink. По его словам, Вашингтон активно сотрудничает с украинской стороной и компанией SpaceX для решения этой проблемы.

Читайте также:

НАСА: американский Odysseus совершил успешную посадку на Луну

Японский лунный модуль SLIM впервые совершил успешную посадку на Луну

В США заявили о планах отправить иностранного космонавта на Луну
#сша
#космос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД
30 апреля 2024, 20:20

Фото: сайт Кремля

Правильной считается версия разговора глав МИД РФ и Таджикистана, опубликованная российским министерством иностранных дел, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», — заявил источник.
Ранее в ходе телефонного разговора с Мухриддином Лавров разъяснил о проведении тщательной проверки прибывающих иностранцев в РФ на фоне произошедшей трагедии в «Крокус Сити Холле», отметив, что это временные меры, не направленные против представителей какой-либо конкретной нации или религиозной группы.

Читайте также:

Лавров пояснил главе МИД Таджикистана принимаемые в РФ меры безопасности

МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушения прав своих граждан

МИД: тысяча граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы
#проверки
#мид
#нарушения
#меры
#лавров
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страны G7 намерены отказаться от импорта российского газа ради Украины
30 апреля 2024, 20:08

Фото: iStock/shironosov

Страны G7 собираются отказаться от импорта российского газа ради Украины.
Как сказано в заявлении, составленном по итогам двухдневной конференции в Турине, министры энергетики стран «Большой семёрки» договорились продолжить процесс отказа от импорта газа из РФ, а также продуктов и технологий в сфере атомной энергетики.

По их мнению, это крайне важно для поддержки Украины. Также они думают над другими вариантами продукции, которую можно запретить привозить в свои страны из России, «чтобы Украина победила».

Ранее Штаты и Британия ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, чтобы Москва не могла снабжать средствами российскую армию.

Читайте также:

Немецкий генерал заявил о катастрофическом просчёте западных стран

FT: главы МИД стран Балтии заявили, что РФ подавляет GPS и мешает работе авиации

Спикер ГД Володин: рост экономик стран Европы прекратился
#украина
#газ
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
Полковник Дэвис: Украина уже не сможет вернуть потерянные территории в Донбассе
30 апреля 2024, 19:59

Фото: istock / PromesaArtStudio

Украина уже не сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Об этом заявил американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
Военный в отставке уверен, что Киев лишится еще некоторое количество территорий, как это было в Донбассе.

Он также выразил мнение о том, что боеприпасы, которые войдут в новый пакет военной помощи, не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины. Дэвис завил, что США необходимо инициировать проведение мирных переговоров, что с моральной точки зрения было бы правильно.

Рассуждая о ситуации на фронте, Дэвис заявил, что «некоторые реалии сейчас настолько вопиющие, что их невозможно скрыть».

Читайте также:

В США рассказали, как Россия унизила Запад

В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву

Польша направила запрос на размещение на своей территории ядерного оружия США
#сша
#россия
#боеприпасы
#мнение
#киев
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента страны предателем
30 апреля 2024, 19:29

Фото: iStock/Denis Kabanov

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предателем президента страны Саломе Зурабишвили, пишет «Sputnik Грузия».
По словам Кобахидзе, человек, который юридически называется президентом Грузии, предает национальные интересы государства.

Он подчеркнул, что факт того, что Зурабишвили занимает пост главы страны, очень печальный.

Ранее Зурабишвили заявила, что митинги, которые проходят в Грузии против проекта закона об иноагентах должны продолжиться и стать частью стратегии к выборам, которые пройдут 26 октября текущего года. Также Зурабишвили обещала наложить вето на закон об иноагентах.

Накануне комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении проект закона об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии

Парламент Грузии на фоне протестов принял в первом чтении законопроект об иноагентах

В Грузии проходят акции протеста из-за закона об иноагентах
#грузия
#закон
#премьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть американских ракет ATACMS
Кирби отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS, выпущенных ВСУ
30 апреля 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Подтверждения того, что российские военные действительно сбили шесть американских ракет ATACMS – нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
В ходе общения с журналистами он заявил, что ему неизвестно о том, были ли какие-то ракеты сбиты российской системой ПВО.

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», – заявил Кирби.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США, выпущенных ВСУ по российскому региону.

Читайте также:

В США рассказали, как Россия унизила Запад

В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву

Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева
#сша
#россия
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#ракеты
#пво
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский раскрыл, когда Украина вступит в НАТО
Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после «победы»
30 апреля 2024, 18:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет присоединиться к блоку НАТО после победы в конфликте. Его слова приводит издание «Украинская правда».
Он сообщил, что вооруженный конфликт с Россией продолжается из-за того, что Украина до сих пор не является членом альянса. По его мнению, присоединение страны к НАТО является политическим вопросом, решение по которому зависит от ряда государств.

Чтобы Украины взяли в НАТО, нужна победа, заявил глава киевского режима.

Прежде о возможности присоединения Украины к альянсу высказалась постпред США при НАТО Джулианн Смит. Она заявила, что в настоящее время Украину в НАТО не примут, но разрабатывается план, который позволит стране стать ближе к блоку.

Читайте также:

Зеленский на встрече со Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО

Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента

Зеленский выдвинул Западу новые условия для начала контрнаступления ВСУ
#сша
#победа
#конфликт
#страны
#план
#нато
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Армении Мирзоян заявил о проблемах в отношениях с Россией
30 апреля 2024, 18:27

Фото: istockphoto/alexis84

Во взаимоотношениях Армении и России существуют в настоящее время некоторые проблемы. Государства находятся в состоянии постоянного диалога для поиска путей их решения.
Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В интервью телекомпании Al Jazeera он отметил, что существуют вопросы, которые требуют полного взаимопонимания. Именно на их решение и направлен диалог двух стран. Глава армянского МИД отметил, что подобные сложности возникают во всех отношениях.

Мирзоян также коснулся вопроса участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он напомнил, что его страна пока что является членом ОДКБ, но ей необходимо, чтобы механизмы организации работали.

Дипломат подчеркнул, что если ОДКБ является военно-политическим союзом, то он должен защищать границы государств-членов, чего Ереван не наблюдал в последние годы, когда нарушались границы Армении. Его страна не хотела бы быть частью неработающего механизма, заключил Мирзоян.

Читайте также:

Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ

Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС

Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
#мид
#министр
#интервью
#дипломат
#армения
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф