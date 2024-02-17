В Польше высказались о последствиях вступления Украины в ЕС

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Экс-премьер Польши и депутат Лешек Миллер заявил, что опасается возможного принятия Украины в Европейский союз из-за негативных последствий для сельского хозяйства некоторых стран Евросоюза. Своим мнением он поделился в беседе с польским изданием Fakt.
«Давайте представим, что будет, если Украина вступит в Евросоюз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров… Это будет означать, что польскому сельскому хозяйству будет нанесен очень болезненный... удар», — отметил Миллер.Политик подчеркнул, что такие «удары» сельхозпроизводители Словакии, Болгарии и Румынии. Он обратил внимание, что фермеры ЕС не смогут конкурировать с товарами с Украины.
«Если Украина хочет вступить в Европейский Союз, она должна привыкнуть к тому, что у нее не будет никаких послаблений», — подытожил экс-премьер.Ранее Минобороны Венгрии признало, что Запад ведёт войну против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак