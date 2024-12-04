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Двух северокорейских девушек обнаружили в зоне спецоперации — такую новость выпустил британский Daily Mail. Оказалось, что кореянки — это две русские девушки с изменёнными нейросетью лицами, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В материале говорилось, что Вэй и Лин после отправки в Российскую Федерацию дали имена Вера и Лида. Авторы публикации утверждали, что девушки уже две недели пребывают в 62 километрах от фронта в Курской области.
Оказалось, что «Вэй» и «Лин» — это две русские девушки, которые воюют на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года. Год назад про них снимали видео, которое доступно к просмотру в Сети.
Публикацию британские журналисты из Daily Mail спешно удалили.
Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований заявил, что сближение РФ и КНДР невыгодно Китаю, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей.
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Оказалось, что «Вэй» и «Лин» — это две русские девушки, которые воюют на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года. Год назад про них снимали видео, которое доступно к просмотру в Сети.
Публикацию британские журналисты из Daily Mail спешно удалили.
Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований заявил, что сближение РФ и КНДР невыгодно Китаю, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей.
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Ольга Енгалычева