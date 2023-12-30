В предвыборный штаб Путина привезли первую партию подписей в поддержку его кандидатуры

Фото: Константин Семенец
Волонтёры из Московской области доставили первую партию подписей в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на предстоящие президентские выборы.
Как ранее сообщала пресс-служба предвыборного штаба, в настоящее время со всей России собрано уже более 500 тысяч подписей.
Напомним, что для участия в выборах самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. В каждом субъекте РФ в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек. В ЦИК подписи должны быть предоставлены до 31 января, после чего начнётся процесс проверки документов. По истечении десяти дней специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
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Напомним, что для участия в выборах самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. В каждом субъекте РФ в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек. В ЦИК подписи должны быть предоставлены до 31 января, после чего начнётся процесс проверки документов. По истечении десяти дней специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
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Анастасия Чинкова