В Раде заявили, что решение вопроса об отставке Зеленского «не за горами»

Депутат Дубинский: Путин и Трамп могли обсуждать отставку Зеленского
Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал предположение, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, уже обсуждали отставку украинского лидера Владимира Зеленского. ​Слова политика приводят украинские СМИ.



По мнению Дубинского, Вашингтон не станет защищать лидера киевского режима.

«Это не их ковбой. Поэтому, рано или поздно, вопрос упрётся в личность Зеленского», — заявил депутат.
Политик допустил, что Владимир Путин может предложить Дональду Трампу сместить Зеленского с его поста. Дубинский отметил, что такой разговор, возможно, уже состоялся, и Трамп способен поддержать эту инициативу.

В связи с этим парламентарий заключил, что «решение вопроса Зеленского при общих равных может быть не за горами».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал условие для новой встречи с Владимиром Путиным.
Ольга Щелокова

