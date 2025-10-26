В Раде заявили, что решение вопроса об отставке Зеленского «не за горами»
Депутат Дубинский: Путин и Трамп могли обсуждать отставку Зеленского
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал предположение, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, уже обсуждали отставку украинского лидера Владимира Зеленского. Слова политика приводят украинские СМИ.
По мнению Дубинского, Вашингтон не станет защищать лидера киевского режима.
«Это не их ковбой. Поэтому, рано или поздно, вопрос упрётся в личность Зеленского», — заявил депутат.Политик допустил, что Владимир Путин может предложить Дональду Трампу сместить Зеленского с его поста. Дубинский отметил, что такой разговор, возможно, уже состоялся, и Трамп способен поддержать эту инициативу.
В связи с этим парламентарий заключил, что «решение вопроса Зеленского при общих равных может быть не за горами».
