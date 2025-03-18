В РФ назначили врио губернатора Ненецкого автономного округа

Ирина Гехт (Фото: kremlin.ru)
Ирина Гехт назначена временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Гехт сменила Юрия Бездудного, который ранее объявил о своей отставке по собственному желанию. Бездудный возглавлял регион пять лет, а его заявление об уходе было сделано 18 марта.
Ирина Гехт будет исполнять обязанности до избрания нового главы НАО. Ранее она занимала пост председателя правительства Запорожской области, который покинула в январе.
До работы в Запорожье Гехт была первым заместителем губернатора Челябинской области и сенатором Совета Федерации от региона. В апреле 2024 года она неофициально взяла неоплачиваемый отпуск и переехала в Запорожскую область, где де-факто возглавила местное правительство, позже оформив переход официально.
Ранее сообщалось, что Путин озвучил общее число санкций, введённых против России. Оно оказалось больше, чем все санкции вместе взятые против всех стран мира, как указал президент России во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Ирина Гехт будет исполнять обязанности до избрания нового главы НАО. Ранее она занимала пост председателя правительства Запорожской области, который покинула в январе.
До работы в Запорожье Гехт была первым заместителем губернатора Челябинской области и сенатором Совета Федерации от региона. В апреле 2024 года она неофициально взяла неоплачиваемый отпуск и переехала в Запорожскую область, где де-факто возглавила местное правительство, позже оформив переход официально.
Ранее сообщалось, что Путин озвучил общее число санкций, введённых против России. Оно оказалось больше, чем все санкции вместе взятые против всех стран мира, как указал президент России во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Мария Моисеева