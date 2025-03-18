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В РФ назначили врио губернатора Ненецкого автономного округа

Путин назначил Ирину Гехт врио главы НАО
Ирина Гехт (Фото: kremlin.ru)

Ирина Гехт (Фото: kremlin.ru)

Ирина Гехт назначена временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Гехт сменила Юрия Бездудного, который ранее объявил о своей отставке по собственному желанию. Бездудный возглавлял регион пять лет, а его заявление об уходе было сделано 18 марта.

Ирина Гехт будет исполнять обязанности до избрания нового главы НАО. Ранее она занимала пост председателя правительства Запорожской области, который покинула в январе.

До работы в Запорожье Гехт была первым заместителем губернатора Челябинской области и сенатором Совета Федерации от региона. В апреле 2024 года она неофициально взяла неоплачиваемый отпуск и переехала в Запорожскую область, где де-факто возглавила местное правительство, позже оформив переход официально.

Ранее сообщалось, что Путин озвучил общее число санкций, введённых против России. Оно оказалось больше, чем все санкции вместе взятые против всех стран мира, как указал президент России во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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#владимир путин
Россия и США немедленно начинают переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Белый дом: РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры по Украине
18 марта 2025, 20:43

Фото: iStock/sb2010

Россия и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, который дился более двух часов. По его итогам лидеры, помимо прочего, договорились, что движение к мирному урегулированию начнётся с прекращения ударов по энергетическим и инфраструктурным объектам. Российский лидер поддержал соответствующее предложение и уже дал распоряжение бойцам ВС РФ.

Также сообщается о немедленном начале переговоров по прекращению боевых действий в акватории Чёрного моря и переговоров по полному прекращению огня между Россией и Украиной и установлению постоянного мира. Беседа делегаций начнётся в эти минуты на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Белом доме по итогам переговоров лидеров двух государств отметили, что украинский конфликт «должен был завершиться ещё давно».

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#россия
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#переговоры
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«Извините, блин!»: Путин едва не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм
Владимир Путин едва не выругался, обсуждая попрание Западом правовых норм
18 марта 2025, 20:21

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин еле сдержал эмоции, говоря о попрании Западом международных правовых норм в ходе встречи с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства рассказал, что во время обсуждения какого-либо политического вопроса западные политики то и дело принимают решения, которые абсолютно противоречат нормам, оправдываясь при этом тем, что так будет целесообразнее.

«Извините, блин! Думаешь, ну так же нельзя и противоречит [нормам – ред.]», – эмоционально высказался российский президент.
Путин подчеркнул, что для политических элит Запада подобное поведение давно стало нормой и прочно вошло в практику международных отношений.

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#владимир путин
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#политика
#сша
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Захарова: Странно было бы видеть внучку нациста на посту главы ГА ООН
18 марта 2025, 20:08

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Странно было бы увидеть внучку нациста в должности председателя Генеральной ассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, имея ввиду намерение ФРГ выдвинуть главу МИД Анналену Бербок на ответственный международный пост.
Ранее информационное агентство DPA сообщило, что немецкое правительство намерено предложить в качестве кандидата на пост секретаря ГА ООН главу внешнеполитического ведомства страны.

«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — сказала спикер российского МИД, комментируя эту информацию для РИА Новости.

Известно, что дед Анналены Бербок Вальдемар был ярым сторонником национал-социализма. Он также был офицером вермахта, а в 1944 году его наградили гитлеровским Золотым рыцарским крестом Военных заслуг с мечами.

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Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов
Белый дом: Путин и Трамп завершили телефонный разговор
18 марта 2025, 19:39

Владимир Путин (фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп завершили телефонный разговор, который длился более двух часов. Об этом пресс-служба Белого дома сообщила в интервью NBC News.
Отмечается, что беседа началась в 17:00 по московскому времени и продолжалась около 2,5 часов. Это был самый длинный телефонный разговор ​президентов США и России в истории.

Теперь ожидается пресс-конференция Трампа, которую он пообещал провести сразу же после переговоров, а также комментарий от Кремля.

Телефонный разговор между лидерами двух стран был анонсирован на прошлой неделе. Известно, что Путин и Трамп затронут тему украинского конфликта. США намерены добиваться 30-дневного прекращения огня, в ходе которого будет рассмотрено долгосрочное соглашение о мире.

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#дональд трамп
#владимир путин
#россия
#сша
#украина
#переговоры
#соглашение
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Путин и Трамп ведут телефонный разговор уже более часа, сообщили в Белом доме
Белый дом: Путин и Трамп разговаривают по телефону уже более часа
18 марта 2025, 18:30

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп ведут телефонный разговор уже более часа. Об этом в соцсети Х написал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Он подчеркнул, что в настоящее время Трамп находится в Овальном зале и ведёт телефонный разговор с российским коллегой. Беседа началась в 10:00 по восточному поясному времени, или в 17:00 по московскому времени.

Скавино добавил, что звонок проходит хорошо и по-прежнему продолжается.

Напомним, что беседа между главами двух государств была анонсирована на прошлой неделе. На повестке стоит конфликт на Украине. Трамп намерен договориться с Путиным о 30-дневном прекращении огня на Украине, в ходе которого будет рассмотрено долгосрочное соглашение о мире. Киев уже принял такое соглашение о перемирии.

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#владимир путин
#дональд трамп
#россия
#сша
#украина
#переговоры
#конфликт
#соглашение
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