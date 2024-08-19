В Росси не хватает 3663 акушеров-гинекологов

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Врачи заявляют о нехватке 3663 акушеров-гинекологов в амбулаторной службе и 1734 врачей-неонатологов. С учетом акушерок, дефицит кадров оценивается от 8500 до 11 500 специалистов, сообщает Медицинский вестник со ссылкой на вице-президента Российского общества акушеров-гинекологов Геннадия Сухих.
Всего сейчас в России работают 1665 акушерских стационаров, где трудятся 44 тысячи акушеров-гинекологов, 5,6 тысяч неонатологов и 44,6 тысячи акушерок.
Проблемы с кадровой ситуацией в акушерской службе связывают с тем, что около 30% выпускников медицинских вузов не работают по специальности в первые три года после окончания обучения.
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