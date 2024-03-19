В России изобретут робота-перевертыша «Ежик-М» для минирования

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Российские разработчики работают над роботизированной платформой-перевертышем «Еж-М» для дистанционного минирования, сообщил агентству ТАСС генеральный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братенков.
Отмечается, что это уже вторая модификация платформы «Ежик-М». Перед создателями стояла задача спроектировать машину, в которой опрокидывание не будет фатальным.
Машина сможет нести полезную нагрузку до 20 кг. «Ежик-М» разрабатывается для двух противотанковых мин TM-62, каждая из которых весит 10 кг.
Ранее сообщалось о создании в России дрона-конвертоплана «Ловкий».
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«Чтобы машина могла продолжать движение, пока с ней есть связь, как бы робота ни откинуло или не перевернуло, допустим, взрывом, чтобы она могла продолжать движение, пока с ней есть связь», – отметил Братеньков.
Ранее сообщалось о создании в России дрона-конвертоплана «Ловкий».
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Александр Климов