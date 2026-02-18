В России могут начать выдавать белорусам и украинцам «карту русского»

18 февраля 2026, 17:03

Фото: iStock/mediaphotos

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением ввести в России «карту русского» по аналогии с «картой поляка», которая позволит русским по всему миру получать бесплатную визу и беспрепятственно работать в РФ.





Делягин отметил, что численность русской диаспоры в мире на сегодняшний день составляет 20–30 млн человек. Некоторые из них проживают в недружественных странах и подвергаются дискриминации за свою принадлежность к русскому этносу, пишет «Газета.Ru».





«Такая ситуация наблюдается не только в странах бывшего СССР, но и в государствах дальнего зарубежья. В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность введения документа по аналогии с "картой поляка" — "карты русского". Этот механизм позволит укрепить связь русской диаспоры с Россией и будет способствовать усилению ее глобального мягкого влияния, а также качественной миграции», — написал Делягин.