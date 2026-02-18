В России могут начать выдавать белорусам и украинцам «карту русского»
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением ввести в России «карту русского» по аналогии с «картой поляка», которая позволит русским по всему миру получать бесплатную визу и беспрепятственно работать в РФ.
Делягин отметил, что численность русской диаспоры в мире на сегодняшний день составляет 20–30 млн человек. Некоторые из них проживают в недружественных странах и подвергаются дискриминации за свою принадлежность к русскому этносу, пишет «Газета.Ru».
«Такая ситуация наблюдается не только в странах бывшего СССР, но и в государствах дальнего зарубежья. В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность введения документа по аналогии с "картой поляка" — "карты русского". Этот механизм позволит укрепить связь русской диаспоры с Россией и будет способствовать усилению ее глобального мягкого влияния, а также качественной миграции», — написал Делягин.
Он пояснил, что такой документ мог бы свидетельствовать о принадлежности человека к русскому народу даже при отсутствии у него гражданства РФ или ВНЖ и помогать ее обладателю оперативно получать визу в Россию.
«Карту русского», по словам депутата, нужно выдавать гражданам других государств, считающим себя частью русского народа, в том числе украинцам и белорусам.