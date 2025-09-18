В России могут запретить мигрантам привозить свои семьи
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил запретить мигрантам, приезжающим на заработки в Россию, привозить с собой свои семьи, пишет «Газета.Ru».
По его оценке, Россия сможет сэкономить десятки миллионов рублей, если не будет оказывать мигрантам медицинскую помощь.
«ЛДПР еще в прошлом году внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам привозить свои семьи — и получила положительный отклик на него во всем российском обществе: от руководителей регионов до рядовых граждан», — уточнил Слуцкий в комментарии для «Газеты.Ru».
Он уточнил, что за подобную инициативу на сайте ЛДПР проголосовали более 500 тысяч человек.
По словам Слуцкого, семьи мигрантов перегружают бюджет РФ, социальную инфраструктуру, больницы и школы.
Напомним, ранее в Калужской области возник конфликт из-за школьниц, пришедших на занятия в школу в хиджабах.
В связи с этим заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT пояснил, что в России нет законов, ограничивающих ношение хиджаба.
«Однако в нашей стране существуют учреждения, где одновременно находятся дети и подростки разных возрастов и вероисповеданий. В связи с этим в таких учреждениях предусмотрено, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», — отметил Соловьёв.
Он пояснил, что светский характер одежды предполагает отсутствие элементов любого религиозного облачения. Юрист напомнил, что согласно ГОСТу, на школьной форме не должно быть религиозной, политической или иной неофициальной символики.