В России могут запретить мигрантам привозить свои семьи

18 сентября 2025, 19:31

Слуцкий предложил запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию

Фото: iStock/shakzu

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил запретить мигрантам, приезжающим на заработки в Россию, привозить с собой свои семьи, пишет «Газета.Ru».





По его оценке, Россия сможет сэкономить десятки миллионов рублей, если не будет оказывать мигрантам медицинскую помощь.





«ЛДПР еще в прошлом году внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам привозить свои семьи — и получила положительный отклик на него во всем российском обществе: от руководителей регионов до рядовых граждан», — уточнил Слуцкий в комментарии для «Газеты.Ru».

