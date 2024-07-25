Военные ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Борисполе, сообщило подполье

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ночью нанесли удар по аэродрому в Борисполе. Об этом информирует РИА Новости.
По словам подпольщика, первый взрыв произошел в 03:20, он был мощный, однако про детонацию не сообщают.
Лебедев рассказал, что микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский оцеплены. Он отметил, что в Борисполе накануне садился Ил-76, удары могли быть связаны с грузом, который был доставлен туда. Помимо этого, были нанесены удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове. Он рассказал, что в результате точечного удара уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в спальном районе города. По его словам, наемники относились к инженерным войскам.
Немецкого журналиста удивил российский удар по колонне солдат ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Последующий взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта. В стороны прилетов направлены «скорые», — поделился собеседник РИА Новости.
Лебедев рассказал, что микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский оцеплены. Он отметил, что в Борисполе накануне садился Ил-76, удары могли быть связаны с грузом, который был доставлен туда. Помимо этого, были нанесены удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ, складов с ракетами.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове. Он рассказал, что в результате точечного удара уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в спальном районе города. По его словам, наемники относились к инженерным войскам.
Немецкого журналиста удивил российский удар по колонне солдат ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова