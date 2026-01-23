Трамп дал положительную оценку предложению Путина по взносу в «Совет мира»

23 января 2026, 01:46

Трамп назвал интересной идею Путина о взносе РФ в «Совет мира» из замороженных средств

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина о направлении Москвой взноса в «Совет мира» за счёт замороженных на Западе активов РФ. Об этом Трамп заявил журналистам на борту своего самолёта 22 января, возвращаясь из Швейцарии.





Глава Белого дома, комментируя предложение президента России о выделении одного миллиарда долларов, назвал его очень интересным. Трамп подчеркнул, что для него важно, чтобы в «Совете мира» были все.





«Он (Путин) сказал, что собирается использовать свои деньги. (...) И под использованием своих денег я имею в виду, что в том случае, если он использует свои средства, то это здорово», — добавил американский лидер.