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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал прибытие американских истребителей на территорию Украины. В беседе с изданием «Лента.ру» он сообщил, что это станет проверкой для отечественных систем ПВО.
По его словам, российская противовоздушная оборона всегда готовилась к отражению определенных объектов, в том числе истребителей F-16.
Чепа выразил уверенность в том, что американская сторона, поставляющая подобное вооружение Киеву, будет недовольна тем, как ВСУ будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от самолетов Су-57 и других.
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Чепа выразил уверенность в том, что американская сторона, поставляющая подобное вооружение Киеву, будет недовольна тем, как ВСУ будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от самолетов Су-57 и других.
«У нас есть очень эффективные ракеты «воздух-воздух», они гораздо эффективнее тех, что могут использовать F-16», — отметил депутат.Прежде прибытие партии американских боевых самолетов на Украину подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Кроме того, в Сети появились кадры, на которых виден полет F-16 в районе Одессы.
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Анастасия Хохлова