Победитель «Интервидения» Дык Фук планирует выучить русский для создания песни

21 сентября 2025, 06:06

Дык Фук (Фото: Telegram @t.me/intervision_world)

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» вьетнамский исполнитель Дык Фук заявил о намерении углубленно изучить русский язык для написания песни на русском. Об этом он сообщил в эфире Первого канала через переводчика, подчеркнув желание сотрудничать с российскими музыкантами.