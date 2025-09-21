Победитель «Интервидения» Дык Фук планирует выучить русский для создания песни
Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» вьетнамский исполнитель Дык Фук заявил о намерении углубленно изучить русский язык для написания песни на русском. Об этом он сообщил в эфире Первого канала через переводчика, подчеркнув желание сотрудничать с российскими музыкантами.
Дык Фук, одержавший победу с песней «Phù Đổng Thiên Vương» («Небесный король деревни Пхудонг»), набрал 422 балла по оценкам международного жюри. Его выступление сочетало традиционные вьетнамские мотивы с современной аранжировкой, что вызвало широкий отклик у зрителей, передает ТАСС.
Певец отметил, что победа стала для него неожиданностью, особенно учитывая участие таких сильных конкурентов, как российский артист Shaman, который снял свою кандидатуру с голосования во время финала. Дык Фук также добавил, что во время подготовки к конкурсу часто слушал песни участников из России, Белоруссии и Казахстана.
«Интервидение-2025» прошло 20 сентября в московской «Live Арене» при участии 23 стран. Конкурс был возрожден указом президента России Владимира Путина от 3 февраля 2025 года как альтернатива «Евровидению».
