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В России оценили расследование СМИ о планах нападения на Белоруссию

Слуцкий: планы Запада открыть второй фронт в Белоруссии провалятся
Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью организации госпереворота и создания антироссийского плацдарма, но эти планы обречены на провал, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он заявил РИА Новости, комментируя расследование белорусских журналистов.
ГосТВ Белоруссии ранее сообщило, что оппозиция совместно с Западом планирует нападение на юго-западные территории страны с участием вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По сценарию сначала должны действовать националистические банды, затем подключатся наемники и силы НАТО.

Также утверждается, что подготовку боевиков курируют польские спецслужбы, а Варшава продолжает рассматривать Белоруссию как свои земли.



Слуцкий напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.

«Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем», — подчеркнул он.
Политик уверен, что Минск и Москва готовы дать отпор любым попыткам дестабилизации.

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#литва
В США высказались о рисках появления ядерного оружия у Украины
Госдеп: ядерный арсенал у Киева усложнит стратегию безопасности для США
21 ноября 2024, 01:52

Фото: iStock/booblik_uk

Заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Алекс Белл заявила, что появление у Украины ядерного оружия кардинально изменило бы вызовы в области сдерживания для США и их союзников, передает ТАСС.
«Обладающая ядерным оружием Украина может существенно изменить характер вызовов в области сдерживания для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. Появление таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания», — добавила Белл.
Она отметила, что ядерное оружие в руках Украины усложнит создание эффективной стратегии безопасности и потребует баланса между сдерживанием и контролем над вооружениями. Белл не уточнила возможный курс действий США, если Украина поставит себе целью создать ядерное оружие.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что наличие у Украины ядерного оружия — единственная альтернатива вступлению в НАТО.

Газета Bild сообщила, что власти Украины рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала, однако Зеленский позже опроверг эти намерения на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО.

Президент РФ Владимир Путин назвал подобные заявления опасной провокацией, подчеркнув, что Украина не сможет скрыть попытки разработки ядерного оружия, а любые шаги в этом направлении встретят жесткий ответ Москвы.

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Вашингтон допустил обмен ядерными ударами при одном условии
#сша
#оружие
#украина
#разработки
#ядерное оружие
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Вашингтон допустил обмен ядерными ударами при одном условии
Пентагон: обмен ядерными ударами возможен, если выйдет сохранить резервный арсенал
21 ноября 2024, 01:27

Фото: iStock/icholakov

США допускают обмен ядерными ударами, при котором часть стратегического арсенала будет сохранена для дальнейшего сдерживания противников. Об этом заявил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования Пентагона, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Бьюкенен отметил, что США стремятся избегать сценария ядерного обмена, но если он произойдет, то должен быть проведен на условиях, наиболее выгодных для Вашингтона.

Приоритетом останется сохранение резервных мощностей, которые позволят Америке «продолжать лидировать в мире» и сдерживать дальнейшие угрозы.

«Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — добавил адмирал, подчеркнув важность стратегического резерва.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Пентагона по готовности ядерных сил США к передаче власти Трампу.


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#пентагон
#ядерное оружие
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Верховная рада одобрила закон о лишении госнаград за поддержку России
Зеленский принял закон о лишении госнаград граждан Украины за поддержку РФ
21 ноября 2024, 00:49

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий лишение государственных наград граждан, поддерживающих Россию. Документ был опубликован на сайте Верховной рады.
В среду, 20 ноября, депутаты Рады окончательно одобрили законопроект, о чем сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

«Ну, умеют, когда хотят. Только сегодня парламент принял законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины и… Зеленский его уже успел подписать», — написал Железняк в Telegram-канале.
Законопроект о лишении государственных наград, инициированный Зеленским в июле, предполагает наказание за популяризацию России и преступления против Украины, включая лишение звания «Герой Украины».

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Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения
Der Spiegel: Червинский назвал подрыв «Северных потоков» благом для ФРГ
21 ноября 2024, 00:33

Фото: iStock/guteksk7

Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в подрывах «Северных потоков», заявил, что этот акт принес пользу Германии. В интервью Der Spiegel он назвал взрывы «актом освобождения», который, по его словам, защитил Германию от шантажа.
Червинский отметил, что в условиях военного времени «Северные потоки» являются военной целью, а их подрыв был законным действием. Также он подчеркнул, что этот шаг позволил лишить Германию зависимости от российского газа.

Ранее Der Spiegel сообщал, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года организовала группа гражданских лиц. Руководил диверсией Червинский, а исполнителями стали украинские водолазы, не связанные с силовыми структурами Украины.

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Пентагон заявил, что ядерные силы готовы к передаче власти Трампу
Контр-адмирал Бьюкенен: ядерные силы США готовы к переходу власти к Трампу
21 ноября 2024, 00:19

Фото: iStock/rarrarorro

Контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что стратегическое командование США (СТРАТКОМ) готово обеспечить плавный переход власти от президента Джо Байдена к избранному президенту Дональду Трампу. Об этом он сообщил на встрече в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает ТАСС.
Бьюкенен подчеркнул, что вооруженные силы США готовы выполнять приказы новых лидеров и назначенных руководителей Министерства обороны.

«Ядерные силы будут готовы как 19, так и 20 января. Мы всегда готовы», — отметил он.
На выборах 5 ноября Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, одержал победу над Камалой Харрис от демократов. Его инаугурация намечена на 20 января 2025 года.

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#сша
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#ядерное оружие
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«Никто не хочет ядерной войны»: США призвали к диалогу с Россией
Пентагон: открытый диалог с РФ, КНДР и КНР предотвратит ядерную войну
20 ноября 2024, 23:43

Фото: iStock/Sven Loeffler

США необходимо вести открытый и предметный диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения угрозы ядерной войны. Об этом заявил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования Пентагона, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Бьюкенен добавил, что взаимодействие с соперниками должно стать важной частью стратегического сдерживания.

«Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться», — отметил он, подчеркнув необходимость комплексного подхода со стороны американского правительства.
Контр-адмирал уточнил, что ни одна страна не хочет ядерной войны и взаимодействие на международной арене остается ключевым шагом для предотвращения глобальных угроз.

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#сша
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#пентагон
#россия
#ядерное оружие
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ОНТ: на Белоруссию готовится нападение с территории Польши, Литвы и Украины
20 ноября 2024, 22:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Белорусская оппозиция вместе с Западом готовят операцию по захвату части республики с территории Польши, Литвы и Украины. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ. Цель противника, как отмечается, взять под контроль Кобринский районе и Полесье на юго-западе страны.
«Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК («Белорусский добровольческий корпус», который сейчас воюет на стороне ВСУ — прим. ред.), других формирований и «хоругви» из Польши и Литвы», — сказано в материале.
По данным телеканала, в этот же момент внутри страны активизируются прозападные ячейки, подготовкой которых занимаются спецслужбы из Польши, тренировочные лагеря которых расположены во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Познани и Кракове.

Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек пояснил, что сейчас польские ячейки усилили конспирацию и легализовались под видом страйкбольных клубов.

Первыми, как утверждается, в Белоруссию вторгнутся вооруженные националисты, «накаченные алкоголем и наркотиками и готовые убивать», а вслед за ними — иностранные наемники.

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#белоруссия
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Зеленский раскрыл, чего не сможет сделать Украина
Владимир Зеленский: Украина не сможет взять Крым военным путем
20 ноября 2024, 21:49

Фото: istockphoto/reflection_art

Украина не сможет взять Крым военным путем, но может попробовать сделать это при помощи дипломатии, заявил американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский.
«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся», — сказал политик.
Перед этим Зеленский заявил, что Украина может проиграть без американской помощи.

Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года. За такое решение проголосовало большинство. Киев не признал результаты голосования и считает, что Россия должна вернуть полуостров. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с Крымом решен окончательно.

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Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных активов Запада
20 ноября 2024, 21:26

Антон Силуанов (фото: kremlin.ru)

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, что станет ответной мерой в случае реализации недружественных действий Запада. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». По его словам, это будет адекватным ответом со стороны России.
«У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — отметил он.
Силуанов подчеркнул, что Россия начнет пользоваться доходами от замороженных активов Запада после информации о недружественных действиях западных стран.

Ранее Владимир Зеленский, говоря о замороженных зарубежных активах России, заявил, что «честно говоря, это украинские деньги». По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.

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