В России оценили расследование СМИ о планах нападения на Белоруссию

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью организации госпереворота и создания антироссийского плацдарма, но эти планы обречены на провал, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он заявил РИА Новости, комментируя расследование белорусских журналистов.
ГосТВ Белоруссии ранее сообщило, что оппозиция совместно с Западом планирует нападение на юго-западные территории страны с участием вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По сценарию сначала должны действовать националистические банды, затем подключатся наемники и силы НАТО.
Также утверждается, что подготовку боевиков курируют польские спецслужбы, а Варшава продолжает рассматривать Белоруссию как свои земли.
Слуцкий напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.
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Также утверждается, что подготовку боевиков курируют польские спецслужбы, а Варшава продолжает рассматривать Белоруссию как свои земли.
Слуцкий напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.
«Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем», — подчеркнул он.Политик уверен, что Минск и Москва готовы дать отпор любым попыткам дестабилизации.
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Мария Моисеева