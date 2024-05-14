В России решили усилить контроль за выездом из страны одной категории россиян

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В РФ захотели повысить контроль за выездом за границу одной категории россиян. Об этом пишет газета «Известия».
Сообщается, что в ближайшее время законопроект будет внесен в ГД депутатами фракции «Единая Россия».
Отмечается, что речь идет о работниках предприятий с допуском к гостайне и госслужащих. Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, которые имеют доступ к секретным данным. Кроме того, если работник не получил разрешение на выезд, но покинул пределы РФ, это будет легко проверить.
Ранее КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина Российской Федерации. Отмечается, что проект не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что речь идет о работниках предприятий с допуском к гостайне и госслужащих. Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, которые имеют доступ к секретным данным. Кроме того, если работник не получил разрешение на выезд, но покинул пределы РФ, это будет легко проверить.
Ранее КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина Российской Федерации. Отмечается, что проект не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова