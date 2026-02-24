Путин заявил, что Турецкий и Голубой потоки могут попытаться взорвать

24 февраля 2026, 17:04

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что у властей есть сведения о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проложенных по дну Чёрного моря.