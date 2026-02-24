Путин заявил, что Турецкий и Голубой потоки могут попытаться взорвать
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что у властей есть сведения о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проложенных по дну Чёрного моря.
По словам Путина, оппоненты стремятся сорвать мирный процесс и дипломатические усилия по урегулированию, пытаясь устроить провокацию и «сломать» достигнутые на переговорном направлении результаты. Он также отметил, что противникам не удаётся нанести России стратегическое поражение, несмотря на их настойчивое желание, и предупредил, что они могут довести ситуацию до опасной черты, о чём позже пожалеют.
Ранее, в октябре, директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что спецслужбы Великобритании и Украины готовят диверсии на «Турецком потоке». Сергей Лавров ещё в 2023 году говорил, что Россия патрулирует районы Чёрного моря, где проходят газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», поскольку есть сведения о возможной угрозе их подрыва.
В тот же период Минобороны сообщало об атаке беспилотных катеров на российский корабль «Иван Хурс», который выполнял задачи по охране трубопроводов. Der Spiegel, в свою очередь, утверждал, что подрыв «Турецкого потока» — как и «Северных потоков» — планировал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Немецкое издание также писало, что некоторые участники диверсии «имеют давние связи с ЦРУ».
Перед этим Путин сделал заявление после взрыва у вокзала в Москве.
