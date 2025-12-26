Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета республики
Венесуэла выразила благодарность Российской Федерации за поддержку в защите суверенитета и сохранении мира в Карибском бассейне. Такое заявление сделала министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, передает ТАСС.
Он поблагодарил Россию за помощь в противодействии угрозам и незаконным военным действиям со стороны США от имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Иван Хиль Пинто высоко оценил «непоколебимую поддержку» Москвы, которая способствует экономической, политической и социальной стабильности в регионе.
25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на решительную поддержку РФ усилий правительства Мадуро. На брифинге она осудила попытки Вашингтона дестабилизировать обстановку вокруг Венесуэлы и подчеркнула, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира.
