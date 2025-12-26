Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета республики

26 декабря 2025, 05:09

Фото: iStock/andriano_cz

Венесуэла выразила благодарность Российской Федерации за поддержку в защите суверенитета и сохранении мира в Карибском бассейне. Такое заявление сделала министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, передает ТАСС.





Он поблагодарил Россию за помощь в противодействии угрозам и незаконным военным действиям со стороны США от имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



