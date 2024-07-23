В сети распространился фейк о смерти бывшего президента США Картера

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
В центре экс-президента США Джимми Картера опровергли сведения о его смерти, назвав распространяемое в соцсетях письмо о кончине политика ложным. Об этом пишет РИА Новости.
«Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или (связанных с этим — ред.) изменений не было», — сообщили изданию в центре Картера.Во вторник в американских соцсетях начали активно распространяться сведенья о том, что экс-президент США Джимми Картер якобы ушёл из жизни незадолго до своего 100-летия. В частности, во вторник в соцсети Х появился пост с изображением письма от имени «офиса Джимми Картера», в котором сказано, что тот скончался ночью 23 июля в своем доме в штате Джорджия. Американские информагентства уже назвали эти заявления не соответствующими действительности.
Ранее сообщалось, что Джо Байден выступит с речью по поводу выхода из президентской гонки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак