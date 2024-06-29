В Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре человека

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что количество пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь увеличилось до четырех.
Воздушную тревогу объявили в городе в 08:56 по московскому времени в субботу, 29 июня. Система ПВО сработала, уничтожив две воздушные цели над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительной информации, три человека получили легкие осколочные ранения, повреждены несколько домов.
«В результате утренней ракетной атаки пострадали 4 мирных жителя Севастополя. У них легкие осколочные ранения. Все доставлены в больницу, один человек был отпущен домой после осмотра», — сообщил Развожаев.Читайте также:
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Артем Кузьмин