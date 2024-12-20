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В школе Петербурга в женском туалете обнаружили камеру, направленную на унитаз

Фото: iStock/ Denis Torkhov

Фото: iStock/ Denis Torkhov

В Санкт-Петербурге школьница обнаружила в женском туалете образовательного учреждения камеру, которая была направлена на унитаз, сообщил Телеграм-канал Baza.


Камеру нашла десятиклассница образовательного учреждения. Девочка передала, что она заметила блики в углу, пригляделась и увидела что-то странное. Гаджет был спрятан в углу туалетной кабинки и обмотан чёрным пакетом. Десятиклассница сразу сообщила об увиденном учителям. Педагоги обратились к директору и вместе вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Помимо самой камеры в мусорном мешке лежали ретранслятор и аккумулятор. К настоящему моменту предметы уже изъяли, камеры видеонаблюдения у женского туалета тоже для того, чтобы по ним вычислить человека, установившего гаджет.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве. Отмечалось, что драка произошла 19 декабря.

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#камеры
#педагоги
#девочка
В Москве суд заочно арестовал журналистку Фельгенгауэр*
20 декабря 2024, 18:55

Фото: iStock/ Yingko

Никулинский суд Москвы заочно арестовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (Шадрину) за неисполнение обязанностей иностранного агента, сообщалось в картотеке суда.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шадриной Т.В. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — подчёркивалось в карточке дела.

В сентябре против Татьяны Фельгенгауэр* было возбуждено уголовное дело. В апреле в отношении журналистки началась проверка по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Минюст России внёс журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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#минюст
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#уголовное дело
#журналист
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Половина американцев выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине
Gallup: половина американцев хочет скорейшего завершения конфликта на Украине
20 декабря 2024, 18:30

Фото: iStock/sb2010

Недавнее исследование, проведенное американской социологической службой Gallup, показало, что около половины американцев предпочли бы скорейшее завершение конфликта на Украине, даже если это будет означать сохранение за Россией территорий. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно данным опроса, значительная часть респондентов высказала мнение о необходимости ускорения мирного процесса, вместо продолжения поддержки Украины. Увеличение числа сторонников такого подхода наблюдается преимущественно среди республиканцев. Исследование проводилось в период с 4 по 15 декабря, однако число опрошенных и погрешность не были указаны.

В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

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#рф
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Путин дал гражданство итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако
20 декабря 2024, 18:00

Фото: iStock/Pavel Starikov

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако. Об этом сообщается в указе, представленном на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что 81-летнему режиссёру дали гражданство России в соответствии с 89-ой статьёй Конституции РФ.

Джанкарло дель Монако родился в итальянской коммуне Виллорба 28 декабря 1943 года в семье знаменитого тенора Марио дель Монако. Получил образование в Лозаннском университете.

В 1975 году вместе с отцом он основал Оперный фестиваль в Монтепульчано. Поставил свыше ста опер в крупнейших театрах мира.

14 ноября Большой театр России представил премьеру оперы Джузеппе Верди «Риголетто», поставленную гендиректором театра Валерием Гергиевым и Джанкарло дель Монако.

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#италия
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Сенатор Пушков: ЕС пытается помешать Трампу в завершении конфликта на Украине
20 декабря 2024, 17:42

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Европейские политики пытаются помешать вновь избранному президенту США Дональду Трампу в его попытках решения украинского кризиса. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
В своём телеграм-канале он написал, что политика Евросоюза направлена на то, чтобы Киев «вёл бесконечную войну» в расчёте на то, что Россия истощит ресурсы своей экономики под напором санкций и гнётом военных расходов.

«Итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужных ему результатов, тем не менее, не убедили руководителей ЕС, что она бесперспективна», —заявил сенатор.

Он подчеркнул, что во всём мире уже увидели, что критическое ослабление России попросту невозможно. Если в Европе в этом ещё до сих пор не убедились, то придётся убедиться, заключил Пушков.

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#россия
#политика
#итоги
#ес
#киев
#пушков
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Шмыгаль: Киев остановит транзит российского газа 1 января 2025 года
20 декабря 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию 1 января 2025 года с 7 часов утра (06:00 по московскому времени). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Выступая в Верховной раде, он сообщил, что подача газа будет физически прекращена в связи с истечением срока действия соответствующего соглашения компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом».

Вместе с тем, глава правительства Украины пояснил, что возобновление транзита голубого топлива через украинскую газо-транспортную систему будет возможно по запросу Европейской комиссии, при условии, что этот газ будет не из России. Что касается нефти, то, как отметил Шмыгаль, Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти согласно положениям европейской энергетической хартии.

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#газ
#соглашения
#украина
#компании
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В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока-2»
Расходы на ремонт «Северный поток-2» составят максимально 633 млн евро
20 декабря 2024, 17:32

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток-2» ожидаемо составят 633 миллиона евро. Об этом в ходе судебного заседания заявил Роберт Бехлер – представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода.
Напомним, что компания Transliq AG назначена временным административным управляющим Nord Steam 2 AG.

Бехтер заявил, что газопровод полностью активирован, также сформирован резерв для ожидаемых затрат на ремонтные работы в размере 633 миллионов евро. Подсчитанные расходы находятся на верхней границе ожиданий и опираются на будущее использование газопровода, а не его выводе из эксплуатации.

Судья попросил уточнить, насколько реалистична оценка компании он будущем использовании газопровода. Бехтер подчеркнул, что спрос на энергоносители в Европе сохраняется на высоком уровне, а транспортные расходы через газопровод «Северный поток-2» относительно низки. Исходя из этого и строилась оценка его будущего использования.

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#компании
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#прогноз
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Захарова: Западу следует задуматься, каково жить в предлагаемых им условиях
20 декабря 2024, 17:21

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Для стран Запада уже давно настала пора задуматься о том, каково жить в тех условиях, которые они предлагают другим. Слова президента РФ Владимира Путина о дуэли между западными системами противоракетной обороны (ПРО) и российской ракетой «Орешник» — прекрасный повод для этого.
Так официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала встревоженную реакцию Запада на слова российского лидера.

«Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах "вглубь России". И никто в этих странах не вспоминает о гуманности, международном праве и правах человека», — отметила дипломат.

На этом фоне Западу полезно будет представить, каково это — ощущать угрозу удара ракеты, который похож на попадание среднего метеорита. Жить в тех обстоятельствах, которые они так легко предлагают другим.

Эти слова созвучны заявлению Путина, который со свойственным ему спокойствием упоминал, что дуэль между западными системами ПРО и «Орешником» можно устроить не только в Киеве, но и в любом другом месте.

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#мария захарова
#дипломат
#ракеты
#рф
#орешник
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Путин прислал венок на церемонию прощания с начальником войск РХБЗ Кирилловым
20 декабря 2024, 17:18

Фото: iStock/Gerd Harder

В пятницу на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ состоялась церемония прощания с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Об этом информирует РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин направил венок в знак уважения и памяти о покойном. Также венки были отправлены заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, помощником президента РФ Алексеем Дюминым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также депутатами Государственной Думы и коллективами различных министерств и ведомств.

По данным Следственного комитета России, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, скрытое в самокате у подъезда дома. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Ведётся уголовное расследование по статьям о теракте и убийстве. Утром 20 декабря ФСБ, СК и МВД сообщили о задержании исполнителя теракта, рожденного в 1995 году, который признался в вербовке украинскими спецслужбами с обещанием 100 тысяч долларов и выезда в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.

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#подмосковье
#фсб
#расследование
#вс рф
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Публицист Лозанский назвал возможное место переговоров Трампа и Путина по Украине
Лозанский: в Будапеште Путин и Трамп могут завершить украинский конфликт
20 декабря 2024, 16:25

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Местом встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа (официально сможет приступить к работе 20 января) мог бы стать Будапешт, столица Венгрии, где политики поставили бы точку в украинском конфликте. Об этом «Радио 1» заявил президент и основатель Американского университета в Москве, американо-российский публицист и общественный деятель Эдвард Лозанский.
В своей статье, опубликованной на портале Pluralia, он представил несколько возможных сценариев завершения военных действий на Украине. Один из них, по данным New York Times, — вооружённый нейтралитет, то есть Россия «обещает не нападать» на Украину, а Украина отказывается от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории.

Как считает эксперт, этот план может быть вполне осуществимым, так как Путин заявил, что нейтралитет необходим для «добрососедских отношений».
«Сейчас трудно представить себе такие отношения между Россией и Украиной, но Путин известен тем, что держит своё слово, и если 21 января Трамп позвонит ему и предложит провести саммит, они могли бы заключить историческую сделку. Место встречи можно найти где-нибудь в Европе. Учитывая мирные инициативы Будапешта, это было бы одно из наиболее предпочтительных мест», – поделился своим мнением с «Радио 1» Лозанский.
Военный конфликт на территории Украины продолжается уже более 1000 дней, погибли сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами.
«Пришло время положить ей [войне] конец», — заключил эксперт.
Напомним, что команда избранного президента США Дональда Трампа была готова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложение о прекращении боевых действий на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом сообщил будущий помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц. По его словам, Орбан, прежде чем изложить данное предложение Владимиру Путину, сначала встретился с Трампом во Флориде.

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