В школе Петербурга в женском туалете обнаружили камеру, направленную на унитаз

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В Санкт-Петербурге школьница обнаружила в женском туалете образовательного учреждения камеру, которая была направлена на унитаз, сообщил Телеграм-канал Baza.
Камеру нашла десятиклассница образовательного учреждения. Девочка передала, что она заметила блики в углу, пригляделась и увидела что-то странное. Гаджет был спрятан в углу туалетной кабинки и обмотан чёрным пакетом. Десятиклассница сразу сообщила об увиденном учителям. Педагоги обратились к директору и вместе вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Помимо самой камеры в мусорном мешке лежали ретранслятор и аккумулятор. К настоящему моменту предметы уже изъяли, камеры видеонаблюдения у женского туалета тоже для того, чтобы по ним вычислить человека, установившего гаджет.
Ранее сообщалось, что дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве. Отмечалось, что драка произошла 19 декабря.
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