В Москве таксист задержан за изнасилование пассажирки

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16 декабря в Москве произошел инцидент, в результате которого водитель такси был задержан по подозрению в изнасиловании пассажирки. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру.
По информации прокуратуры столицы, мужчина припарковался на улице Кошкина и начал приставать к женщине, после чего совершил надругательство.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте. Правоохранительные органы продолжают расследование.
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте. Правоохранительные органы продолжают расследование.
Дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова