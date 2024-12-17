В СК РФ дело о гибели Кириллова квалифицировали как теракт

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Уголовное дело о взрыве в Москве, на Рязанском проспекте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, квалифицировали как теракт. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным ведомства, взрыв произошёл рядом с подъездом жилого дома. Официальный представитель СК Светлана Петренко пояснила, что взрывное устройство сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.
Взрывчатка была заложена в самокат, при этом мощность устройства составила порядка 300 г тротила, добавили в СК.
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Анастасия Ларина