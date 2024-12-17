Очевидцы взрыва, в результате которого погиб Кириллов, делятся подробностями произошедшего

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Сегодня утром на Рязанском проспекте прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Очевидцы сообщают, что ударная волна от взрыва была настолько сильной, что затрясло соседние дома.
Согласно информации, предоставленной жителями окрестных зданий, звук взрыва был отчетливо слышен и напоминал именно взрыв, а не хлопок или грохот. Отмечается, что экстренные службы прибыли на место происшествия всего через 7-8 минут после инцидента.
На текущий момент робот-сапёр обследует территорию, включая разбитый взрывной волной автомобиль каршеринга. Ранее некоторые СМИ сообщили, что якобы робот сам повредил автомобиль, однако эта информация не подтвердилась.
По предварительным данным, следить за передвижениями генерала мог исполнитель через камеру домофона. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.
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Согласно информации, предоставленной жителями окрестных зданий, звук взрыва был отчетливо слышен и напоминал именно взрыв, а не хлопок или грохот. Отмечается, что экстренные службы прибыли на место происшествия всего через 7-8 минут после инцидента.
На текущий момент робот-сапёр обследует территорию, включая разбитый взрывной волной автомобиль каршеринга. Ранее некоторые СМИ сообщили, что якобы робот сам повредил автомобиль, однако эта информация не подтвердилась.
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По предварительным данным, следить за передвижениями генерала мог исполнитель через камеру домофона. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.
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Дарья Осипова