Очевидцы взрыва, в результате которого погиб Кириллов, делятся подробностями произошедшего

Сегодня утром на Рязанском проспекте прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом информирует Telegram-канал Shot.