В Службе внешней разведки рассказали, сколько Россия ждала обмена заключенными

Фото: сайт Кремля
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что РФ ожидала обмена заключенными с рядом западных стран 1 год и 7 месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
Как утверждает глава Службы внешней разведки, для ведомства прошедший обмен заключенными с рядом государств Североатлантического альянса стал знаковым.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина со сделкой по обмену политзаключенными. Политик назвал данный обмен «великолепной сделкой». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.
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Ранее экс-президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина со сделкой по обмену политзаключенными. Политик назвал данный обмен «великолепной сделкой». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.
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Екатерина Коршунова