В Совете Федерации прокомментировали освобождение Винника

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал состоявшийся между Россией и США обмен американца Марка Фогеля и россиянина Александра Винника. По его словам, случившееся — это нормальные дипломатические отношения.
«Мы выпустили американца — они освободили Винника, который отбывал очень большой срок. Это нормальные отношения, когда идет обмен гражданами, которые отбывают сроки наказания. Это нормальные отношения, и они должны быть всегда в практике отношений дипломатических между странами», — пояснил сенатор в беседе с RT.В то же время мать Александра Винника Вера рассказала, как чувствует себя ее сын после возвращения на родину. В разговоре с «Газетой.Ru» женщина поделилась, что Винник пока что еще не смог до конца осознать свое освобождение. По ее словам, бывший пленник после возвращения ел лишь геркулесовую кашу из-за болей в желудке.
«Слава нашему президенту и всем, кто участвовал в этой непростой операции! Мы находимся в таком восторге, эмоции зашкаливают. Александр еще не может осознать, что он свободен и дома. Александр сейчас спит. Пока только геркулесовая каша, потому что болит желудок», — отметила Вера Винник.Читайте также:
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