В Совфеде одобрили закон о создании открытого реестра должников по алиментам

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В среду на заседании СФ одобрил закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в этом реестре рискуют появиться 133 000 человек. По словам замглавы министерства юстиции Андрея Логинова, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия. Сообщается, что речь идет о тех, кто уже разыскивается, либо о тех, кто привлекается по «соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату».
Должника в течение суток будет уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Это будет делаться с помощью телеграммы и смс-сообщения, а также иными установленными законодательством способами.
В октябре прошлого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Должника в течение суток будет уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Это будет делаться с помощью телеграммы и смс-сообщения, а также иными установленными законодательством способами.
В октябре прошлого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова