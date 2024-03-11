В Совфеде высмеяли Буданова* за его «говорливость»

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* о планах организовать «серьёзную операцию» в Крыму являются самопиаром или блефом. Так считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу», — цитирует РИА Новости Джабарова.
Он также отметил, что для руководителя украинской разведки Буданов* является «очень говорливым». По его словам, руководители спецслужб обычно очень молчаливые и никогда не раскрывают свои планы.
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* Внесен в список террористов и экстремистов
Элина Позднякова