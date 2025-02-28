«Ждем бомб»: в США частично рассекречены документы по делу Джеффри Эпштейна

Слова главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории, отвратительны и граничат с расизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.