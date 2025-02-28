«Ждем бомб»: в США частично рассекречены документы по делу Джеффри Эпштейна

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В деле американского финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна о торговле малолетними нет никаких сенсаций, а также громких имен артистов и политиков. Как пишет издание New York Post, Минюст США частично рассекретил документацию по делу.
«Мы все ждем бомб, сочных материалов. И это не то, что находится в этой папке», — написала в соцсетях блогер Лиз Уилер.По информации источников, речь идет о списке контактов Эпштейна, где насчитывается сотня страниц. Доступ к документации имеют близкие к президенту США Дональду Трампу блогеры.
В прошлом году экс-модель Стейси Уильямс заявляла, что Трамп до нее домогался, а знакомство с республиканцем произошло, по ее словам, через Эпштейна.
Ранее сообщалось, от каких своих слов открестился Дональд Трамп.
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Никита Кротов