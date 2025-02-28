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«Ждем бомб»: в США частично рассекречены документы по делу Джеффри Эпштейна

NYP: в новой рассекреченной документации по делу Эпштейна отсутствуют сенсации
Фото: istockphoto/Manuel-F-O

Фото: istockphoto/Manuel-F-O

В деле американского финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна о торговле малолетними нет никаких сенсаций, а также громких имен артистов и политиков. Как пишет издание New York Post, Минюст США частично рассекретил документацию по делу.
«Мы все ждем бомб, сочных материалов. И это не то, что находится в этой папке», — написала в соцсетях блогер Лиз Уилер.
По информации источников, речь идет о списке контактов Эпштейна, где насчитывается сотня страниц. Доступ к документации имеют близкие к президенту США Дональду Трампу блогеры.

В прошлом году экс-модель Стейси Уильямс заявляла, что Трамп до нее домогался, а знакомство с республиканцем произошло, по ее словам, через Эпштейна.

Ранее сообщалось, от каких своих слов открестился Дональд Трамп.

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В МИД РФ пообещали ответить на антироссийские санкции Японии
Посол Ноздрев: РФ не оставит без ответа принятый Японией 25-й пакет санкций
28 февраля 2025, 09:06

Фото: iStock/vlad_karavaev

Москва не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что введенный против РФ 25-й пакет нелегитимных санкций вновь стал подтверждением приверженности Японии антироссийскому курсу. По его мнению, соответствующий шаг Токио, предпринятый накануне смены власти в Соединенных Штатах, демонстрирует недальновидность японского официоза и его поверхностное понимание глобальных геополитических процессов.

Относительного ответа на враждебные действия Россия не стремится «играть на публику», заключил посол.

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В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая Ван И
28 февраля 2025, 08:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом пишет РИА Новости.
Утром Шойгу прибыл в госрезиденцию «Дяоюйтай», где состоялась встреча с китайским министром.

Визит Шойгу в Китай был анонсирован пресс-службой аппарата Совета Безопасности России. Основными темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, а также обсуждение международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военкор Коц рассказал про «тишину» после переговоров в Стамбуле
Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле
28 февраля 2025, 04:50

Фото: iStock/vchal

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле, продлившиеся 6,5 часов, завершились без официальных серьезных заявлений или утечек в СМИ. Отсутствие информации о результатах встречи прокомментировал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале, предположив, что стороны сознательно сохранили «тишину».
Как отметил Коц, несмотря на продолжительность диалога, ни Bloomberg, ни Politico, ни другие издания не получили данных о содержании переговоров.

«Ладно, вся эта болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — поделился Коц рассуждениями.
По его мнению, такая секретность может указывать на серьёзность обсуждаемых тем, которые требуют закрытого формата без публичной риторики.

«Единственная новость из Турции с претензией на сенсацию — призыв Оджалана к соратникам по Рабочей партии Курдистана распустить организацию и сложить оружие. Удачный исторический момент. Эрдоган как бы говорит — смотрите, я тоже умею миротворить», — добавил военкор.
Ранее сообщалось, что Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон. Тот в интервью Der Standard заявил о наличии у ЕС «рычагов давления» на РФ. Мол, переговоры по Украине без ЕС не состояться, поскольку на европейских счетах более €200 млрд российских активов. Без их обсуждения «никакой сделки с РФ не будет».

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Финский экономист высказался об обмане населения в Европе
Финский экономист Малинен: Евросоюз создали для обмана и подчинения людей
28 февраля 2025, 01:11

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз был создан для обмана населения и установления полуавторитарного контроля, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Свою позицию эксперт высказал в социальной сети X, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее назвал целью ЕС поддержание мира, а не манипуляции.

«На самом деле ЕС был создан для того, чтобы обмануть европейцев и подчинить их полуавторитарному правлению», — ответил на заявление Туска Малинен.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении 25-процентных пошлин на товары из ЕС, включая автомобили, обвинив блок в изначально враждебном отношении к Америке.

Также ранее сообщалось, что Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России. Тот обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории.

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#ес
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Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России
Захарова: заявления министра обороны Франции Лекорню граничат с расизмом
27 февраля 2025, 19:41

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Слова главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории, отвратительны и граничат с расизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Захарова подчеркнула, что подобная антироссийская риторика призвана «оправдывать все новые санкции». По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, слова французского министра «выбиваются даже из этого ряда».

РФ уже привыкла к агрессивной антироссийской риторике руководителей Франции, которые пытаются демонизировать страну, заключила Захарова.

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