Трамп объявил о своем уважении к Зеленскому

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Президент США Дональд Трамп заявил о своём уважении к Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме американский лидер, отвечая на вопрос о возможных извинениях за ранее использованный эпитет «диктатор», подчеркнул, что стороны найдут общий язык.
Также сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) якобы перечислило журналу Time 4 миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания «Человек года». Однако Украина отрицает эти сведения, называя их фейком.
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«Думаю, завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему», — отметил президент США.Ранее Трамп подтвердил планы подписать с Украиной соглашение по редкоземельным элементам в рамках пятничных переговоров с Зеленским.
Также сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) якобы перечислило журналу Time 4 миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания «Человек года». Однако Украина отрицает эти сведения, называя их фейком.
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Мария Моисеева