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В США начал угасать энтузиазм по поводу военной поддержки Украины

WP: в США заметно угасает энтузиазм насчёт военной помощи Украине
05 октября 2024, 21:34
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Энтузиазм США в плане оказания поддержке Украине будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочарования Белого дома в политике президента Владимира Зеленского и предстоящих выборов американского лидера. Об этом сообщает газета The Washington Post.


Отмечается, что киевские власти вопринимали поездку Зеленского в США ключевым событием в укреплении поддержки Украины. Однако она не произвела резонанса в Вашингтоне. Её итог лишь усилил тревогу от неопределённости, в которой прибывает Киев. Теперь точно неизвестно, насколько долго следует ожидать продолжения поддержки США, поскольку на третий год конфликта она явно ослабевает, а внимание американских политиков всё больше обращается на эскалацию на Ближнем Востоке.

Также журналисты убеждены, что вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах в США, поддержка Украины ослабнет с приходом нового лидера.

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#выборы
Россия в Гаагском суде требует отклонить притязания Украины на Азовское море и Керченский пролив
Россия в Гааге требует отклонить требования Украины по иску о морских правах
05 октября 2024, 21:34

Фото: istock/Ekaterina Utorova

Россия просит суд в Гааге отклонить все требования Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Москва заявляет, что иск не подпадает под юрисдикцию арбитражного суда. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.
«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами и никогда не подпадали под действие Конвенции ООН по морскому праву. Изменение статуса Керченского пролива и Азовского моря в угоду краткосрочным политическим нуждам — это путь в никуда», — цитирует заявление посла ТАСС.

По данным дипломата, в ходе слушаний в Гааге Россия представила доказательства исторической принадлежности Керченского пролива и Азовского моря.

Слушания поиску Украины в Международном арбитражном суде в Гааге проходят с 23 по 5 октября. Киев инициировал разбирательство против России еще в 2016 году.

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#море
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#оон
#киев
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МИД РФ оценил слушания в Гаагском суде по правам в Керченском проливе
МИД РФ: слушания в Гаагском суде по правам в Керченском проливе прошли успешно
05 октября 2024, 21:19

Фото: iStock/iDymax

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе завершились успешно для России, которой удалось представить свою субъективную позицию. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин в ходе общения с журналистами.
Отмечается, что с 23 сентября по 5 октября суд проводил слушания по инициированному Киевом в 2016 году разбирательства против Москвы о правах прибрежных государств в указанных морях. Российская сторона призвала признать все украинские требования неприемлемыми и выходящими за рамки юрисдикции суда.

Кузьмин заявил, что слушания были успешны для России, поскольку удалось выразить аргументированную субъективную позицию, основанную на правовых и фактологических доказательствах.

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#россия
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ЦАХАЛ: иранские ракеты попали по двум авиабазам
ЦАХАЛ подтвердил попадание иранских ракет по двум авиабазам в пустые Негев
05 октября 2024, 21:18

Фото: istock/Naeblys

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ официально признала попадание иранских ракет по двум авиабазам. Но в результате ракетного удара ни один самолет не пострадал. Об этом заявил 5 октября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали. Обе базы функционируют в полную силу», — говорит Хагари.

О ракетном ударе по военной базе Нетвим в пустыне Негев сообщили иранские военные 1 октября. Позже, 2 октября, Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери, заявил, что Тегеран нанес удары по двум израильским военным базам, включая Хацерим, и штаб-квартире разведывательной службы «Моссад».

Массированный ракетный удар Ирана по Израилю был 1 октября. 5 октября ЦАХАЛ заявил, чтоготовит для Ирана серьезные ответные меры.

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#израиль
#иран
#цахал
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Стало известно, как союзники давят на Зеленского
El Pais: союзники начинают давить на Зеленского в пользу переговоров
05 октября 2024, 20:37

Союзники Киева приступают к новому этапу оказания давления на Украину и её президента Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
Отмечается, что союзники государства настаивают на завершении конфликта. Смену их отношения показало снижение поддержки Зеленского в ходе его визита в США. А многочисленные высказывания остальных партнёров Киева в сентябре указывают на необходимость провести мирные переговоры как можно скорее.

На прошлой неделе украинский лидер провёл встречу с президентом США Джо Байденом. Он пытался добиться разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Однако Белый дом не дал такого разрешения.

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#сша
#джозеф байден
#переговоры
#давление
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Антонов завершил работу в качестве посла России в США
05 октября 2024, 20:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Анатолий Антонов завершил работу в качества посла России в США. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российском диппредставительстве в Вашингтоне.
Отмечается, что в субботу самолёт с Анатолием Антоновым на борту вылетит в Москву 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Антонов в качестве посла прибыл в американскую столицу 31 августа 2017 года. До этого, с 2004 по 2011 год он был главой Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. После, с 2011 по 2016 год занимал должность замминистра обороны России. А в 2016 году был назначен замминистра иностранных дел РФ.

Подчеркнём, что Антонов руководил работой посольства России в США в сложнейший период в истории отношений между странами. Особенно последние ходы характеризуются как сильнейшее обострение сотрудничества, в частности, из-за санкционных ограничений в отношении России и оказания помощи Украине.

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#анатолий антонов
#сша
#россия
#посол
#дипломат
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#политика
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Демократов беспокоит лёгкий график предвыборной кампании Харрис
Politico: демократы волнуются, что Харрис проводит мало предвыборных мероприятий
05 октября 2024, 20:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Представители Демократической партии США, в том числе сотрудники кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, обеспокоены тем, что она проводит слишком мало предвыборных мероприятий. Это может стоить ей победы на выборах, пишет газета Politico.
Отмечается, что беспокойство вызывает слишком лёгкий график предвыборной кампании, в сравнении с тем, что делает оппонент Харрис Дональд Трамп от Республиканской партии, который регулярно посещает штаты и проводит там выступления. Также Харрис практически полностью избегает незапланированного общения с самими избирателями и представителями СМИ.

Около двух десятков демократов убеждены, что кандидату следует активнее заниматься привлечением избирателей, которые до сих пор не определились со своим выбором.

Представители партии сравнили подход Харрис с тактикой бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая в 2016 году не поехала в колеблющийся штат Висконсин, что стоило ей победы в гонке против Трамп.

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#камала харрис
#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
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Парламент просит азербайджанский МИД пересмотреть соглашения с США
Депутаты Азербайджана просят МИД отказаться от переговоров с США
05 октября 2024, 20:09

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Группа депутатов Азербайджана обратились к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество с Вашингтоном. Об этом в субботу 5 октября сообщает агентство Trend.
«Депутаты парламента Азербайджана просят расторгнуть уже имеющиеся два соглашения с США, а также отказаться от переговоров с Вашингтоном о новых соглашениях», — говорится в сообщении парламента.

Письмо на имя Джейхуна Байрамова подписали 43 депутата Милли Меджлиса, передает информагентство.

Ранее Азербайджан обвинил США в манипулировании санкциями против Республики. По мнению президента Республики Ильхама Алиева, США приостанавливали санкции из-за оккупации Афганистана, а после ухода оттуда американских войск Азербайджан снова попал под санкции.

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#сша
#соглашения
#депутаты
#азербайджан
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Посол Сирии в РФ указал на неправильный перевод его слов о вступлении в БРИКС
05 октября 2024, 19:56

Фото: iStock/mrjo2405

Посол Сирии в России Башар Джаафари заявил, что его слова о подаче заявки на вступление страны в БРИКС были неправильно переведены. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее была опубликована цитата дипломата, в которой указывалось, что Сирийская Арабская Республика направила письменные просьбы о вхождении в объединение.

После Джаафари сообщил, что на самом деле не произносил эти слова, подчеркнув, что Сирия пока продолжает вести переговоры по данному вопросу и не отправляла официальных документов о вступлении в БРИКС.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани состоится международный XVI саммит объединения БРИКС под председательством России. В нём примет участие генсек НАТО Антониу Гуттериш.

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#сирия
#россия
#брикс
#переговоры
#заявление
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Буркина-Фасо отзывает лицензии на добычу золота у зарубежных компаний
05 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/bodnarchuk

Буркина-Фасо приступила к отзыву лицензии на деятельность у ряда зарубежных корпораций, занимающихся добычей золота в стране. Об этом президент переходного периода Ибрагим Траоре сообщил в эфире местной радиостанции RTB.
Он задался вопросом, зачем государство даёт право иностранцам добывать своё золото, если местные компании хорошо с этим справляются. В связи с этим, было принято решение отозвать лицензии у ряда международных корпораций, чтобы полностью перевести добычу золота местным компаниям.

Один из слушателей уточнил о судьбе одного из буркинийских золотых рудников. Траоре заявил, что он и многие другие в скором времени могут перейти под государственное управление.

При этом глава государства не стал называть конкретные корпорации, у которых была отозвана лицензия.

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#государство
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