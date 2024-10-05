В США начал угасать энтузиазм по поводу военной поддержки Украины

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Энтузиазм США в плане оказания поддержке Украине будет угасать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разочарования Белого дома в политике президента Владимира Зеленского и предстоящих выборов американского лидера. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что киевские власти вопринимали поездку Зеленского в США ключевым событием в укреплении поддержки Украины. Однако она не произвела резонанса в Вашингтоне. Её итог лишь усилил тревогу от неопределённости, в которой прибывает Киев. Теперь точно неизвестно, насколько долго следует ожидать продолжения поддержки США, поскольку на третий год конфликта она явно ослабевает, а внимание американских политиков всё больше обращается на эскалацию на Ближнем Востоке.
Также журналисты убеждены, что вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах в США, поддержка Украины ослабнет с приходом нового лидера.
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Анастасия Чинкова