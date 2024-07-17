В США назвали страну с самой большой огневой мощью

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Россия имеет в своем арсенале наибольшее количество артиллерийских систем, а также налаженные поставки боеприпасов. Об этом пишет Forbes.
«У российских Вооруженных сил больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооруженных сил США», — сказано в материале.В статье уточняется, что Москва применяет комбинацию самоходных гаубиц времён СССР, таких как 2С19 «Мста-С», и более новых систем, таких как 2С33 «Мста-СМ2». Помимо этого, Россия наладила надежную сеть поставок и производит до 250 тысяч снарядов в месяц, отмечают в материале.
Ранее стало известно, сколько HIMARS уничтожили Вооруженные силы России с начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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