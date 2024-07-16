В США обеспокоились из-за адаптации РФ к западному оружию

Фото: istock / Gerasimov174
Американские конгрессмены направили письмо советнику президента Штатов по национальной безопасности Джейку Салливану, где выразили опасения из-за адаптации Вооружённых сил РФ к западному оружию. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на текст письма.
Как считают законодатели, Россия показывает «тревожный уровень адаптации», что снижает эффективность ряда видов оружия Америки.
Помимо этого, конгрессмены обеспокоены тем, что РФ может делиться с КНР сведеньям об оружии, которое поставляют, в том числе из США.
Читайте также:
США надеются на заключение с Россией нового стратегического ядерного договора
Кадыров пожаловался на Силуанова за запрет на выплаты Героям России из Чечни
На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
Помимо этого, конгрессмены обеспокоены тем, что РФ может делиться с КНР сведеньям об оружии, которое поставляют, в том числе из США.
«Двухпартийный комитет Конгресса США в понедельник призвал Белый дом раскрыть подробности того, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, используемое на поле боя на Украине», — сказано в материале.Ранее стали известны неожиданные детали покушения на Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
США надеются на заключение с Россией нового стратегического ядерного договора
Кадыров пожаловался на Силуанова за запрет на выплаты Героям России из Чечни
На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
Алина Юрчак