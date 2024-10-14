В США оценили годность американцев к военной службе

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К военной службе годны меньше четверти граждан США, заявила министр американской армии Кристина Вормут. Ее слова цитирует издание Task and Purpose.
«Менее четверти американцев годны к военной службе, менее 10% молодых людей заинтересованы в ней», — сказала Вормут.В следующем году планируется набрать на службу свыше 60 тысяч человек, что больше предыдущего количества новобранцев в последние пару лет на шесть тысяч солдат.
Чиновница не раз говорила об имеющихся проблемах с набором. В 2024 году американские войска впервые выполнили целевой показатель в 55 тысяч новобранцев.
Ранее сообщалось, могут ли продолжиться покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, и какие методы могут быть использованы для этого.
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