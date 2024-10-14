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В США оценили годность американцев к военной службе

Министр армии США Вормут: к военной службе годны меньше четверти американцев
14 октября 2024, 20:10
Фото: istockphoto/dangutsu

Фото: istockphoto/dangutsu

К военной службе годны меньше четверти граждан США, заявила министр американской армии Кристина Вормут. Ее слова цитирует издание Task and Purpose.
«Менее четверти американцев годны к военной службе, менее 10% молодых людей заинтересованы в ней», — сказала Вормут.
В следующем году планируется набрать на службу свыше 60 тысяч человек, что больше предыдущего количества новобранцев в последние пару лет на шесть тысяч солдат.



Чиновница не раз говорила об имеющихся проблемах с набором. В 2024 году американские войска впервые выполнили целевой показатель в 55 тысяч новобранцев.

Ранее сообщалось, могут ли продолжиться покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, и какие методы могут быть использованы для этого.

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#мир
#сша
#армия
#военные
#новости
Азербайджан отказался от предложения Армении о заключении мира частями
Алиев назвал далеким от реальности предложение Армении заключать мир частями
14 октября 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Президент Азербайджана назвал далеким от реальности предложение Армении заключать мирный договор между двумя странами частями, не дожидаясь соглашения по тем пунктам, которые еще обсуждаются. Об этом он заявил на встрече с новым послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепо, о чем сообщила его пресс-служба. По его словам, прецеденты с таким подходом о подписании мирного соглашения ему неизвестны.
«Президент Ильхам Алиев отметил, что все пункты мирного договора равноценны, неотделимы друг от друга. С этой точки зрения, подчеркнул глава государства, странное предложение Армении "подписать все, что было согласовано, оставив несогласованные статьи на потом" далеко от реальности, и ему неизвестны прецеденты с таким подходом», — пояснили в пресс-службе азербайджанского лидера.
Ранее сообщалось, что Азербайджан поставил Армению перед выбором: окончательно нормализовать отношения или же продолжить конфронтацию на всех уровнях. Соответствующий призыв опубликовал на своем сайте азербайджанский МИД. В заявлении отмечается, что Баку, в свою очередь, рассчитывает именно на нормализацию отношений между странами.

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#президент
#призыв
#мид
#азербайджан
#отношения
#армения
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Симоньян высказалась об уходе BBC c Ближнего Востока
Главред RT Симоньян про уход BBC с Ближнего Востока: свято место пусто не бывает
14 октября 2024, 19:25

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на переживания гендиректора BBC, что медиапространство Ближнего Востока после ухода иностранного телеканала заняли российские СМИ, а именно, Sputnik.
«Гендиректор Би-би-си переживает, что после их ухода из медиапространства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки нишу занимаем мы... «Свято место пусто не бывает», «Уходя — уходи» и прочий русский фольклор им на сдачу», — сказано в публикации Симоньян.
Ранее сообщалось, чье имя призвала не забывать Маргарита Симоньян, как это связано с Одессой и российским флагом. Отмечалось, что человек, о котором идет речь, проявил мужество и смелость. Его сравнили с Зоей Космодемьянской.

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Сенатор Керимов стал почетным гражданином Дагестана после угроз Кадырова
#мир
#россия
#маргарита симоньян
#новости
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Китай призвал остановить насилие в Газе
Глава МИД Китая Ван И: гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться
14 октября 2024, 19:15

Фото: iStock/Fotonen

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем, во время которого заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться, а насилие в ответ на насилие ни к чему не приведет. Его слова приводит МИД КНР. Ван И также подчеркнул, что жизни людей любого происхождения одинаково ценны.
«Жизни всех людей одинаково ценны, независимо от того, из какой они страны и какой расы. Гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться. Насилие в ответ на насилие не может действительно решить обоснованные опасения всех сторон», — отметил он.
Глава китайского МИД также подчеркнул, что палестинская проблема — основная на Ближнем Востоке, о чем говорит развитие конфликта в секторе Газа. Решением, по его мнению, будет являться принцип «два государства для двух народов», который поможет прийти к миру, стабильности и безопасности.

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#насилие
#военные
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#катастрофа
#развитие
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Стали известны детали тайных сообщений от Ирана для США
Kan: Иран передал США, что не станет отвечать на ограниченный удар Израиля
14 октября 2024, 18:57

Фото: istock/Andrzej Rostek

Иран через одну из стран-посредниц передал США, что не станет отвечать Израилю, если его удар ограничится лишь определенными целями. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает израильский телеканал Kan. Отмечается, что при таком варианте развития событий Тегеран будет считать нынешний раунд оконченным.
«Иран через третью страну передал Соединенным Штатам послание, согласно которому, если ответ Израиля на атаку баллистическими ракетами ограничится определенными целями, [иранские власти] будут считать нынешний раунд закрытым и не станут отвечать», — говорится в сообщении.
В статье также указано, что это «тайное» послание от Ирана сильно отличается от его публичных заявлений, в которых Тегеран обещает грозный ответный удар в случае атаки Израиля.

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#сша
#иран
#удар
#послание
#израиль
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Сенатор Керимов стал почетным гражданином Дагестана после угроз Кадырова
14 октября 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов стал гражданином Дагестана спустя ровно четыре дня после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал РИА Дагестан. Отмечается, что Керимову также вручили высший золотой орден общественного признания.
По информации издания, сенатору вручили орден за вклад в социально-экономическое развитие региона и благотворительность. Он получил его после открытия парка имени Сулеймана Стальского, в реконструкции которого Керимов принимал активное участие.

До этого на конфликт главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и сенатора Сулеймана Керимова отреагировал руководитель дагестанского муфтията Абдулла Салимов. По его словам, их разногласия должно разрешать компетентные органы. Он также выразил готовность помочь примирению при соответствующем желании сторон.

Ранее сообщалось, что Кадыров грозил Керимову и еще двоим парламентариям Госдумы. В частности, речь шла о кровной мести. Глава ЧР обвинял сенатора в том, что тот якобы готовит покушение на политика.

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#благотворительность
#конфликт
#политика
#развитие
#кадыров
#покушение
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Американист Дудаков не исключил покушений на Трампа новыми методами
14 октября 2024, 18:35

Фото: сайт Дональда Трампа

Политолог-американист Малек Дудаков допустил новые покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, причём с использованием даже дронов.
«Охрана Трампа стала сильнее сейчас. И сама секретная служба получила больше агентов, начали использовать дроны, уже дотошно осматривают всех, кто приходит на мероприятия. Но вполне возможно, что новые покушения будут происходить. Нельзя исключать того, что это некий заговор тех сил в американском глубинном государстве, которые не любят Трампа. Вероятность новых покушений высокая. Для Трампа нужно безопасность и дальше усиливать. Могут быть задействованы и дроны, и как от них защищаться той же секретной службе, никто не знает», — прокомментировал в беседе с RT Дудаков.

А американист и политолог Константин Блохин высказал мнение о том, что высокая вероятность покушений на Трампа играют ему на руку, поскольку продолжают поддерживать его имидж некоей сакральной жертвы в этой политической игре.

«Тема с покушениями играет Трампу на руку, потому что он становится сакральной жертвой, мучеником американской системы. Отчасти и сам Трамп заинтересован в том, чтобы поддерживать эту повестку. Его хотят не допустить к выборам, потому что часть американского истеблишмента рассматривает в нем угрозу. Было ли покушение, был ли это психопат-одиночка или психопат-одиночка по заказу глубинного государства – покажет время», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.

Ранее Малек Дудаков заявил, что задержанный за попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог не иметь намерений причинить вред политику.

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#дроны
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Германия утратила веру в победу Украины
Bild: в Минобороны ФРГ перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией
14 октября 2024, 18:13

Фото: iStock/photosvit

В Министерстве обороны ФРГ перестали верить, что Украина способна победить в конфликте с Россией и вернуть утраченные территории. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на недавний доклад оборонного ведомства. Отмечается, что ВСУ сильно истощены, а ВС РФ продолжают продвигаться на запад.
По информации издания, эксперты надеются, что скорая распутица снизит темы наступления российской армии, однако, как полностью остановить ее продвижение — им неизвестно.

Министерство в целом выражает обеспокоенность решимостью России несмотря ни на что продолжать боевые действия.

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#эксперты
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#поставки
#всу
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ЕС намерен «оказать поддержку» гендерному равенству в Молдавии
14 октября 2024, 18:02

Фото: iStock/Eblis

Евросоюз намерен профинансировать программы по поддержке «гражданского общества» и гендерного равенства в Молдавии.
Отмечается, что на эти цели планируется выделить €500 тыс.

Как пишет RT, в соответствующей документации такое финансирование объясняется тем, что организации гражданского общества в Молдове играют важную роль в процессе интеграции страны в ЕС, способствуют развитию эффективного управления, демократических институтов, защите прав человека и основных свобод. При этом эксперты сходятся во мнении, что с помощью таких программ Евросоюз просто формируют в молдавской среде лояльных себе общественников, а также мягко коррумпируют правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что Евросоюз ввёл санкции против Ирана. Как написали argumenti.ru со ссылкой на агентство DPA, причиной тому стали якобы «поставки России баллистических ракет» Тегераном.

Ранее Совет Евросоюза сегодня, 14 октября, утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию обстановки в Молдавии.

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#эксперты
#поставки
#ес
#евросоюз
#молдавия
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Кадыров посетил Саудовскую Аравию и встретился с принцем
14 октября 2024, 17:56

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию, где встретился с принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, они обсудили социально-экономическое сотрудничество и возможности дальнейшего взаимодействия.
«В ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством, принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Мы обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Я передал наилучшие пожелания руководству КСА и выразил уверенность в том, что все наши совместные усилия будут способствовать общему процветанию», — написал он.
Кадыров также добавил, что ему удалось посетить постпредство Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества, которое «играет важную роль в поддержании диалога между Россией и мусульманским миром».

Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал действующую миграционную политику в России. Он назвал ее методы «средневековыми» и не соответствующими современным реалиям. По мнению лидера Чечни, если миграционную политику и необходимо менять, то «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных». Кадыров отметил, что среди мигрантов присутствуют нарушители, однако среди них гораздо больше законопослушных граждан.

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#саудовская аравия
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