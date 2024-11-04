В США паника от происходящего в зоне СВО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обязанностью богатых людей помогать тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Об этом она сообщила, выступая на сессии в рамках марафона «Знание. Первые» в Сочи.