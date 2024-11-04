ВС РФ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
У боевиков ВСУ полный коллапс фронта в Донецкой народной республике, рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Текущее положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе», — прокомментировал аналитик.Со слов Риттера, Киев уже по факту проиграл. Моделирование сценария, при котором украинские военные победят в боях, попросту невозможно, заключил эксперт.
Перед этим в альянсе НАТО заявляли, что на Украине скоро появится второй оружейный завод Rheinmetall.
По словам генсека военно-политического блока Марка Рютте, строительство предприятия уже «близится к завершению».
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