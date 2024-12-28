Галущенко: Киев обратился к энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо

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Украина обратились к энергокомиссару Евросоюза (ЕС), Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии на фоне возможных прекращений поставок электроэнергии из Словакии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Teлеграм-канале.
«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций», — обратил внимание министр энергетики Украины.
Герман Галущенко подчеркнул, что по этому поводу он уже направил письмо энергокомиссару Евросоюза, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу. Министр энергетики страны отметил, что у Украины присутствует «механизм, как заменить импорт из Словакии» с иными соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности.
Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Евросоюз начнет давить на Украину из-за ее запрета на транзит российского газа через свою территорию. По его мнению, другие страны ЕС могут поступить по примеру Словакии.
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