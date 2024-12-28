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Галущенко: Киев обратился к энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо

Фото: iStock/ alzay

Фото: iStock/ alzay

Украина обратились к энергокомиссару Евросоюза (ЕС), Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии на фоне возможных прекращений поставок электроэнергии из Словакии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Teлеграм-канале.
«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций», — обратил внимание министр энергетики Украины.

Герман Галущенко подчеркнул, что по этому поводу он уже направил письмо энергокомиссару Евросоюза, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу. Министр энергетики страны отметил, что у Украины присутствует «механизм, как заменить импорт из Словакии» с иными соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности.



Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Евросоюз начнет давить на Украину из-за ее запрета на транзит российского газа через свою территорию. По его мнению, другие страны ЕС могут поступить по примеру Словакии.

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#украина
Журналист DW Когель ушла с работы после публикации Маска о критическом этапе для Германии
28 декабря 2024, 22:55

Фото: iStock/ Doucefleur

Руководитель рубрики «Мнения» немецкой шазеты Die Welt (DW) Ева Мари Когель решила уйти с работы после того, как издание отдало в печать выпуск с публикацией американского предпринимателя Илона Маска, сообщила она в соцсети Х.
«Мне всегда нравилось возглавлять раздел «Мнения» в газете Die Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска», — обратила внимание Когель.

Журналист подчеркнула, что подала заявление на увольнение после того, как статью американского предпринимателя опубликовали.

В своём материале Илон Маск заявил, что Германия в настоящий момент находится на критическом этапе, и будущее государства балансирует на грани экономического и культурного коллапса.

«Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации», — уточнил основатель компании SpaceX.

Илон Маск добавил, что последняя искра надежды для ФРГ — «Альтернативная партия для Германии» («АдГ»).

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#илон маск
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Фицо назвали проводником здравого смысла в Европу
Политолог Дудчак: политика Фицо может помочь вернуть здравый смысл в Европу
28 декабря 2024, 22:16

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)

Суверенная политика премьера Словакии Роберта Фицо может вдохновить лидеров других стран и поможет вернуть здравый смысл в Европу. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя слова Фицо о том, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией и присутствием иностранных войск.
«Словакия — одна из немногих стран, где руководство проводит суверенную политику в интересах людей, которые выбирали эту власть. Фицо пытается достучаться до европейских лидеров. Если таких стран будет больше, то ситуация в ЕС изменится. Действия в интересах США будут пересмотрены, и, возможно, европейцы вернутся к здравому смыслу», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
В то же время Владимир Зеленский решил продолжить публичную перепалку с Фицо и заявил, что пророссийская позиция Словакии приведет к разрыву страны с Евросоюзом, сообщают argumenti.ru. Так лидер киевского режима отреагировал на угрозу словацкого премьера прекратить поставки электричества на Украину в ответ на остановку Киевом транзита российского газа в Европу.
«Любые произвольные решения в Братиславе <...> не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с Европейским сообществом», — заявил Зеленский.
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Bild: секретный доклад МИД Германии о ракете «Орешник» шокировал немцев
28 декабря 2024, 22:09

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Секретный доклад Министерства иностранных дел (МИД) Германии о возможности германской системы противовоздушной обороны (ПВО) противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» шокировал немцев. Немецкая система ПВО в таком случае будет бессильна, об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на источник, у которого был доступ к документу.
Заказчиком доклада была канцелярия министра иностранных дел Анналены Бербок, а повод для него — заявление российского лидера Владимира Путина о «дуэли» «Орешника» и любых систем ПВО Запада.

«Горькое осознание: Германия будет беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, в настоящее время бундесвер не располагает эффективным средством защиты от этого баллистического оружия», — говорилось в докладе.

Российский ракетный комплекс развивает скорость больше 12 тысяч километров в час. По подсчетам и прогнозам военных Североатлантического альянса (НАТО), скорость, маневренность и разделяющиеся боеголовки «Орешника» не оставляют шанса никакому из имеющихся средств ПВО Запада. Чтобы Patriot имел возможность противостоять российской ракете, это должен быть случайный удачный выстрел, уточнили западные эксперты.

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В Германии назвали нового постпреда Украины при ООН поклонником фашистов
Депутат бундестага ФРГ Дагделен назвала Мельника поклонником фашистов
28 декабря 2024, 21:48

Фото: iStock/photosvit

Депутат парламента Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен назвала нового постпреда Украины при ООН Андрея Мельника поклонником фашистов и указала на растущую наглость его требований. Об этом парламентарий написала в соцсети Х.
Мельник известен тем, что, находясь на посту посла Украины в Германии, назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Ранее в этот день сообщалось, что Мельник в интервью немецкой медиагруппе Funke потребовал от будущего правительства Германии ежегодной помощи в размере 20 миллиардов в год.

Такая просьба возмутила Дагделен, которая указала на растущую наглость требований «поклонника фашистов».

Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля 2025 года. Такое решение принял президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, ранее распустивший парламент.

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#парламент
#украина
#оон
#политика
#посол
#фрг
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Политолог Марков: в звонке Зеленского Алиеву после президента РФ есть интрига
28 декабря 2024, 21:39

Фото: iStock/ alzay

В звонке главы киевского режима Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после главы России Владимира Путина есть интрига. Об этом в своем Teлеграм-канале объявил российский политолог Сергей Марков.
Российский политолог подчеркнул, что после крушения воздушного судна азербайджанских авиалиний в Актау Украина на официальном уровне выразила соболезнования только в «оскорбительной форме» — на уровне главы Министерства иностранных дел и не при личном контакте, а в социальных сетях.

«Все информационные ресурсы Украины были направлены на попытку испортить дружеские отношения России и Азербайджана. Но это не удалось. И вот после звонка Путина и Зеленский поспешил поговорить с Алиевым», — обратил внимание Сергей Марков.

Глава МИД России Сергей Лавров в субботу созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил ситуацию вокруг крушения пассажирского самолёта около Актау. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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#зеленский
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#самолет
#россия
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Лавров и Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолёта AZAL в Актау
28 декабря 2024, 21:09

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров в субботу созвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и обсудил ситуацию вокруг крушения пассажирского самолёта около Актау. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что беседе министров предшествовал разговор между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

Главы дипведомств подтвердили договоренности глав государств о необходимости обеспечить тщательное расследование крушения самолёта. Лавров и Байрамов выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Министры указали на необходимость установления причин произошедшего и принятия мер по предотвращению повторения таких ситуаций в будущем.

Также в МИД РФ подчеркнули, что состоялся обмен мнениями по поводу предстоящих контактов России и Азербайджана на высшем и высоком уровнях.

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#самолет
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ООН: 2024 год стал одним из худших для детей
28 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/borgogniels

Каждый шестой ребенок, что составляет около 47 миллионов детей, проживают в настоящий момент в зоне боевых действий. Это дает основание утверждать, что уходящий год стал одним из худших для детей.
Информация об этом размещена на сайте детского агентства ООН (ЮНИСЕФ). Агентство уточняет: в сравнении с 1990-ми годами этот показатель увеличился в два раза. Так, 30 лет назад в зоне боевых действий проживали 10 процентов детей, сейчас же этот показатель вырос до 19 процентов.

2024 год стал одним из худших за всю историю существования ЮНИСЕФ для детей, оказавшихся в зоне конфликта. Это касается как числа пострадавших, так и тех, на чью жизнь конфликты оказали влияние, отмечает агентство.

На 2024 год в мире насчитываются 57 межгосударственных и внутренних вооруженных конфликтов. Часть из них находится в активной фазе, другие, например, война в Сомали, приняли вялотекущий, затяжной характер.

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#война
#информация
#оон
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Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по израильской военной базе
28 декабря 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Представители правящего на севере Йемена шиитское военно-политическое движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что атаковали военную базу в Израиле. Для удара была применена гиперзвуковая ракета.
Публикация об этом появилась в официальном телеграм-канале движения. Уточняется, что удар был нанесён по базе военно-воздушных сил «Неватим» в пустыне Нехев на юге Израиля. При атаке была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». База была атакована на следующий день после того, как Израиль подверг бомбёжке столицу Йемена Сану, в частности, военные позиции хуситов.

В последние недели напряжённость между Израилем и Йеменом ощутимо возросла. Хуситы практически ежедневно предпринимают атаки на израильские объекты. Например, 24 декабря они нанесли удар по столице еврейского государства Тель-Авиву. ЦАХАЛ, в свою очередь, бомбардирует и обстреливает объекты в Йемене.

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#ракета
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#хуситы
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Путин назвал экстремизм одной из сложнейших проблем в российском обществе
Путин подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму
28 декабря 2024, 19:47

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из наиболее сложных проблем современного российского общества.
В субботу глава государства подписал указ об утверждении в России новой стратегии противодействия экстремизму. Документ представлен на портале опубликования нормативных актов.

В указе сказано, что Москва считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом ликвидацию источника угроз, которые исходят с территории Украины. Другим фактором распространения экстремизма в России названа противоправная деятельность мигрантов.

В документе подчёркивается, что экстремисты начали всё чаще обострять национальный вопрос, продвигая тему «деколонизации» в России.

В новой стратегии противодействия экстремизму выделены 72 пункта, которые занимают около 40 страниц. Кроме общих положений в ней содержится оценка главных источников угроз экстремизма в стране, а также установлены цели и задачи государственной политики по противодействию этой идеологии.

Предыдущий указ о стратегии противодействия экстремизму признали утратившим силу.

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