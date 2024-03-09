В США придумали, как помочь Украине

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Члены Республиканской партии в Конгрессе США разрабатывают альтернативный вариант пакета помощи для Украины, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники. По их информации, часть этой помощи может быть предоставлена в виде кредита.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, ответственные за национальную безопасность, работают над разработкой собственного пакета помощи для Украины, сообщает телеканал.
Ранее было объявлено, что правление Международного валютного фонда планирует выделить транш в размере $880 миллионов Украине во второй половине марта. Уточняется, что эти средства будут предоставлены через механизм расширенного кредитования.
Кроме того, стало известно, что Киев разработал специальный план для сохранения финансовых поступлений от МВФ в случае, если США не смогут принять решение по поддержке Украины или такая поддержка будет окончательно блокирована.
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Ранее было объявлено, что правление Международного валютного фонда планирует выделить транш в размере $880 миллионов Украине во второй половине марта. Уточняется, что эти средства будут предоставлены через механизм расширенного кредитования.
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Артем Кузьмин