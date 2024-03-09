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В США придумали, как помочь Украине

Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают пакет помощи Киеву в кредит
09 марта 2024, 10:31
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Члены Республиканской партии в Конгрессе США разрабатывают альтернативный вариант пакета помощи для Украины, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники. По их информации, часть этой помощи может быть предоставлена в виде кредита.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, ответственные за национальную безопасность, работают над разработкой собственного пакета помощи для Украины, сообщает телеканал.

Ранее было объявлено, что правление Международного валютного фонда планирует выделить транш в размере $880 миллионов Украине во второй половине марта. Уточняется, что эти средства будут предоставлены через механизм расширенного кредитования.


Кроме того, стало известно, что Киев разработал специальный план для сохранения финансовых поступлений от МВФ в случае, если США не смогут принять решение по поддержке Украины или такая поддержка будет окончательно блокирована.

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Польша поддержала введение войск НАТО на Украину
Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправку войск НАТО на Украину
09 марта 2024, 09:59

Фото: iStock/breakermaximus

Западные военные могут быть отправлены на Украину для участия в военных действиях. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, приводит его слова издание Rzeczpospolita.
Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об «устрашении Москвы» и заявил, что силы НАТО на Украине не являются чем-то невообразимым».

Напомним, ранее об отправке военных блока на Украину заявил французский лидер, при этом его инициативу не поддержали многие политики Запада.

Сикорский подчеркнул, что Владимир Путин не должен быть спокоен на счет того, что Запад не предпримет ничего креативного.

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«Политика»: Германия активно готовится к войне с Россией
09 марта 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не раз заявлял, что все его действия направлены на то, чтобы страна не оказалась вовлечённой в украинский конфликт. Однако наделе ФРГ даже особо не скрывает, что готовится к войне с Россией.
Об этом пишет обозреватель сербского издания «Политика». В публикации указано, что немецкое федеральное правительство, заявляя о необходимости быть готовыми к оборонительным действиям, направляет всё новые и новые средства на военные нужды. Наращивается производство боеприпасов, обновляются системы противовоздушной обороны, разрабатываются новые командные и контрольные системы, а также разведывательные платформы, включая спутники и дроны.

Автор материала также считает, что Германия пойдёт на эскалацию конфликта на Украине, чтобы спасти Киев от краха, а потому Берлин отправит ВСУ ракеты Taurus, против чего Шольц ранее неизменно возражал. Не исключено, что и солдаты бундесвера отправятся туда. Причём сделано всё это будет тайно, как это произошло с Минскими соглашениями, которые никто в Киеве и на Западе не собирался соблюдать, а нужны они были лишь для того, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к войне.

В заключение обозреватель задаётся риторическим вопросом: как можно доверять словам немецких политиков, военные амбиции которых со временем не только не уменьшаются, а, напротив, неизменно растут?

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#шольц
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Британия обвинила Зеленского в раскрытии секретной базы с иностранцами в Одессе
09 марта 2024, 09:22

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл координаты секретной базы в Одессе, где готовились иностранные специалисты по управлению морскими БПЛА.
По его словам, передвижение украинского лидера отслеживали ВС РФ. Таким образом им удалось выяснить местоположение базы.

«Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — заявил Меркурис.

Он пояснил, что Зеленский прибыл на базу для того, чтобы вручить награды военным, которые наносят удары по российским морским судам. В результате атаки ВС РФ по центру, погибли бойцы ВСУ, что может вызвать гнев у западных союзников Киева, заключил британский аналитик.

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Путину предоставят предложения по денонсации международных соглашений
09 марта 2024, 06:35

Фото: РИА Новости/ Михаил Метцель

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев сообщил, что президенту России Владимиру Путину будут предоставлены для денонсации невыгодные для страны международные договоры, передает ТАСС.
Соответствующие предложения предоставят главе государства по готовности в соответствии с его правом инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров по Конституции РФ.

На сегодняшний день Россия состоит в более 15 тыс. международных договоров, проинформировал Косачев. При этом большая часть из этих документов, по его словам, заключена «с недружественными странами».

6 февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко внесла предложение «провести ревизию» соглашений и расторгнуть с «враждебными странами» те, которые теперь невыгодны для России.

На заседании в тот же день СФ одобрил законопроект о денонсации соглашения о рыболовстве с Великобританией, он был заключен в 1956 году.

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Трамп встретился с Орбаном в своем поместье во Флориде
09 марта 2024, 06:21

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.
Он рассказал, что беседа Трампа и Орбана длилась около часа. В переговорах также приняли участие их ближайшие сотрудники. После встречи программа должна продолжиться совместным ужином и концертом.

По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома.

Это уже третья личная встреча Трампа и Орбана. При этом премьер-министр Венгрии никогда не встречался с действующим президентом США Джо Байденом.

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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта
09 марта 2024, 02:07

Фото: РИА Новости

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при организации Дмитрия Полянского.
Как выразился Полянский, ряд европейских политиков безответственно пытаются добиться эскалации украинского конфликта до прямого столкновения России и НАТО. Сложно толковать иначе слова французского президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости введения войск альянса на Украину, заметил первый зампред России при ООН.

Среди прочего он упомянул об утекшем разговоре офицеров бундесвера о разрушении Керченского моста, а также обратил внимание на расследование газеты New York Times о разведывательных станциях ЦРУ на российской границе сразу после переворота на Украине.

Эти и другие вопросы, касающиеся агрессии Запада по отношению к России, планируется обсудить на запрашиваемом заседании Совета безопасности, подытожил Полянский.

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Тещу премьера Британии Сунака выдвинули в верхнюю палату парламента Индии
09 марта 2024, 01:38

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Президент Индии Драупади Мурму выдвинула в верхнюю палату парламента писательницу и благотворительницу Судху Мурти, которая приходится тещей премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, сообщает ТАСС.
Индийский премьер Нарендра Моди назвал это выдвижение признанием вклада Мурти «в социальную работу, филантропию и образование». Он выразил радость по данному поводу и пожелал плодотворной работы Мурти.

Моди также отметил, что ее присутствие в парламенте свидетельствует о мощной «женской силе» в Индии и потенциалом женщин в формировании судьбы индийской нации.

Верхняя палата Индии включает 245 членов. Из них большинство избираются законодательными собраниями, а 12 депутатов назначает лично президент — в основном, за вклад в искусство, литературу, науку, общественную и социальную деятельность.

73-летняя Мурти известна как педагог, филантроп и писательница на языках английском и каннада. Она является супругой бизнесмена Нараяной Мурти, со-основателя IT-компании Infosys. У них двое детей, в том числе модельер Акшата Мурти — жена Сунака.

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Байден назвал условие для проведения дебатов с Трампом
09 марта 2024, 00:59

Фото: РИА Новости/ Антон Денисов

Президент США Джо Байден заявил, что его участие в дебатах с соперником на предстоящих президентских выборах Дональдом Трампом будет зависеть от его поведения. Его слова передает ТАСС.
«Это зависит от его поведения», — ответил действующий глава государства на соответствующий вопрос журналистов.

На днях Трамп вызвал Байдена на предвыборные теледебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить «жизненно важные» проблемы США и американцев. Белый дом не дал официального ответа по этому поводу.

Демократу Байдену 80 лет, республиканцу Трампу — 77. Они наиболее вероятные кандидаты от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

Предвыборные теледебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов должны состояться осенью. Первый раунд пройдет 16 сентября в Техасе, второй — 1 октября в Вирджинии, третий — 9 октября в Юте.

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Тереза Мэй объявила об уходе из парламента Великобритании
09 марта 2024, 00:35

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила на своей странице в социальной сети Х об уходе из парламента, где проработала 27 лет.
«После долгих, тщательных размышлений я поняла, что, заглядывая в будущее, я больше не смогу выполнять свою работу в качестве члена парламента так, как я считаю правильным и чего заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение не принимать участия в следующих всеобщих выборах», — написала политик.

Она выразила намерение углубиться в работу Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми.

Ранее стало известно о планах Мэй выпустить книгу под названием «Злоупотребление властью», в которой решила рассказать в том числе об инциденте в Солсбери в 2018 году, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом.

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