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В США работники СМИ-иноагента подали в суд на администрацию Трампа

WP: Сотрудники «Голоса Америки»* решили подать в суд на администрацию Трампа
Фото: iStock/Patrick Daxenbichler

Фото: iStock/Patrick Daxenbichler

Сотрудники радиостанции «Голос Америки»* подали иск против администрации Дональда Трампа, требуя отменить решение о закрытии СМИ. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.
Шесть работников, включая бывшего главу бюро «Голоса Америки»* в Белом доме, заявили, что указ Трампа о сокращении функций USAGM (агентства по глобальным медиа) нарушает свободу прессы.

Сотрудников радиостанции отправили в принудительный отпуск и лишили доступа в госучреждения, включая Белый дом. Истцы назвали действия администрации «предварительным ограничением, убивающим журналистику». Они требуют восстановить работу СМИ и отменить часть указа, которая, по их мнению, незаконно блокирует создание контента.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян призналась, что очень поражена и приятно удивлена решением Трампа ограничить часть пропагандисткой прессы США, часть из которой признана в РФ СМИ-иноагентами. Она поделилась личной историей о том, как лживая информация и ложные слухи, распространяемые данными ресурсами, портили ей жизнь.

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«Вечные долги»: Отмена лимита госдолга в Германии вызвала страх у молодежи
Welt: молодые немцы возмутились отмене потолка госдолга в Германии
23 марта 2025, 06:53

Фото: iStock/macky_ch

Молодые немцы столкнулись с неопределённостью из-за решения властей отменить лимит госдолга и увеличить военные расходы. По данным издания Welt, поколение Z осознаёт, что в будущем им предстоит выплачивать колоссальные долги, накопленные государством.
Парламент Германии большинством голосов одобрил поправки в конституцию, позволяющие наращивать заимствования для финансирования обороны и инфраструктуры.

Это решение, поддержанное ХДС/ХСС и СДПГ, отменяет действие «долгового тормоза» — механизма, ограничивавшего рост госдолга. Однако, как показал опрос, популярность лидера ХДС Фридриха Мерца, ранее выступавшего против таких мер, упала с 44% до 37% за две недели.

Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции
Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции
Молодёжь, как пишет Welt, видит угрозы не только в финансовой сфере. Леон Армтропф, один из респондентов, заявил, что климатические изменения и налоговое бремя лишают его поколение перспектив.

«Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена», — отмечает издание, указывая, что иначе молодым людям придется в будущем выплачивать огромные долги.
Ранее «Радио 1» передавало, что стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства. Их использование может привести к заражению смартфонов вирусами и утечке персональных данных, а также краже средств аферистами.

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Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции
В Турции 323 человека задержали из-за митингов в поддержку мэра Стамбула Имамоглу
23 марта 2025, 06:05

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Турции задержали более 300 человек после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Инциденты сопровождались столкновениями с полицией. Информацию подтвердило главное управление безопасности страны в публикации в соцсети X.
«В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой», — сообщили в соцсети X.
Ранее полиция применила слезоточивый газ против собравшихся в парке Сарачхане, многие участники акций использовали маски и шарфы для защиты.

Турецкие телеканалы прекратили прямые трансляции с мест событий, включая район у дворца правосудия в Стамбуле. Об этом стало известно в ночь с 22 на 23 марта. Кадры с места событий выкладывались в Telegram-канале TACC.



Также ранее стало известно, что сотрудники полиции доставили задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия, где он дал показания перед прокурором. Имамоглу, считающийся главным оппонентом президента Эрдогана, отверг обвинения в связях с террористами.

«Радио 1» также передавало, что генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу.

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#протесты
#турция
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В Прибалтике собрались заминировать границу с Россией
Минобороны Литвы: Границу с Россией и Белоруссией захотели заминировать
23 марта 2025, 03:40

Фото: iStock/Neznam

Литва планирует установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Россией, следуя примеру Польши. Об этом заявило Министерство обороны республики, передает «Ura.ru».
Уточняется, что страна намерена запросить финансирование у ЕС для «укрепления северо-восточного фланга».

Ранее Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей объявила о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Власти объяснили это решение «возросшими угрозами» со стороны России и Белоруссии.

В ходе встреч министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждалось «обновление и расширение концепции контрмобильности», добавляет RT.

Протяжённость литовско-российской границы, где пройдёт минирование, составляет 266 километров — она отделяет республику от Калининградской области.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу. Обвинение также требует заключения под стражу нескольких других фигурантов дел о коррупции и терроризме.

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CNN Türk: Прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Имамоглу за терроризм
23 марта 2025, 03:36

Фото: iStock/Zolnierek

Генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу. Обвинение также требует заключения под стражу нескольких других фигурантов дел о коррупции и терроризме. Информацию телеканала CNN Türk передает ТАСС.
Судебное решение по запросу пока не принято — его огласят позднее. Имамоглу, ранее уже сталкивавшийся с политическими преследованиями, может оказаться за решёткой, если суд удовлетворит требование прокуратуры.

В рамках двух уголовных производств против мэра выдвинуты обвинения в организации преступных схем и связях с террористическими группировками. Детали дел не раскрываются, но эксперты связывают инициативу с эскалацией противостояния между властями и оппозицией.

20 марта сообщалось, что в Турции вспыхнули акции протеста с использованием кастрюль после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Проходил так называемый «кастрюльный бунт».

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#акции
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#прокуратура
#турция
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В Британии планируют отправлять ищущих убежище мигрантов на Балканы
The Times: Лондон обсуждает идею депортации мигрантов-беженцев на Балканы
23 марта 2025, 02:31

Фото: iStock/OLGA RYAZANTSEVA

Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, ищущих убежище, в балканские страны. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.
«Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», – пишет издание.
В список потенциальных принимающих государств включены Албания, Сербия, Босния и Северная Македония. Лондон готов оплачивать размещение каждого переселенного мигранта, однако переговоры с балканскими странами ещё не начаты. Премьер-министр Кир Стармер также заявил о намерении сотрудничать с европейскими партнёрами, создающими центры для возвращения беженцев.

Инициатива направлена на снижение нагрузки на британскую миграционную систему. Отмечается, что британские власти еще не устраивали переговоров по этому вопросу с балканскими странами, однако их планируется провести.

Ранее сообщалось, что тело бывшего прокурора США Джессики Абер обнаружено в её доме в Александрии, штат Вирджиния. Джессика занимала пост прокурора Восточного округа Вирджинии с 2021 года, но покинула должность два месяца назад. Обстоятельства её отставки и возможная связь с гибелью не уточняются.

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