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Сотрудники радиостанции «Голос Америки»* подали иск против администрации Дональда Трампа, требуя отменить решение о закрытии СМИ. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.
Шесть работников, включая бывшего главу бюро «Голоса Америки»* в Белом доме, заявили, что указ Трампа о сокращении функций USAGM (агентства по глобальным медиа) нарушает свободу прессы.
Сотрудников радиостанции отправили в принудительный отпуск и лишили доступа в госучреждения, включая Белый дом. Истцы назвали действия администрации «предварительным ограничением, убивающим журналистику». Они требуют восстановить работу СМИ и отменить часть указа, которая, по их мнению, незаконно блокирует создание контента.
Ранее журналистка Маргарита Симоньян призналась, что очень поражена и приятно удивлена решением Трампа ограничить часть пропагандисткой прессы США, часть из которой признана в РФ СМИ-иноагентами. Она поделилась личной историей о том, как лживая информация и ложные слухи, распространяемые данными ресурсами, портили ей жизнь.
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Сотрудников радиостанции отправили в принудительный отпуск и лишили доступа в госучреждения, включая Белый дом. Истцы назвали действия администрации «предварительным ограничением, убивающим журналистику». Они требуют восстановить работу СМИ и отменить часть указа, которая, по их мнению, незаконно блокирует создание контента.
Ранее журналистка Маргарита Симоньян призналась, что очень поражена и приятно удивлена решением Трампа ограничить часть пропагандисткой прессы США, часть из которой признана в РФ СМИ-иноагентами. Она поделилась личной историей о том, как лживая информация и ложные слухи, распространяемые данными ресурсами, портили ей жизнь.
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*Является иностранным агентом
Мария Моисеева