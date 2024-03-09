В США назвали главных советчиков Байдена при принятии важных решений

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Перед принятием важных решений Байден советуется со своими знакомыми сенаторами и друзьями-политиками. Официальным советникам Белого дома он не вполне доверяет, считая их компетенцию и опыт участия в выборах недостаточными.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным. В публикации сказано, что это вполне иллюстрирует истину, лежащую в основе принятия американским президентом важных решений: нет никого, кому бы он доверял так, как старым политикам.
В качестве примера собеседник издания напомнил о соглашении между США и Венесуэлой, согласно которому стороны должны были взаимно освободить около 30 человек. После обсуждения вопроса в администрации Белого дома, в том числе с заместителем советника президента по национальной безопасности Джоном Файнером, Байден позвонил своему старому другу сенатору Крису Кунсу и только получив его поддержку одобрил соглашение.
Сотрудники администрации президента США обладают огромными знаниями и опытом, но, принимая важные решения, Байден не желает делать последний шаг, пока не обсудит вопрос с кем-то близко знакомым, заключают авторы материала.
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В качестве примера собеседник издания напомнил о соглашении между США и Венесуэлой, согласно которому стороны должны были взаимно освободить около 30 человек. После обсуждения вопроса в администрации Белого дома, в том числе с заместителем советника президента по национальной безопасности Джоном Файнером, Байден позвонил своему старому другу сенатору Крису Кунсу и только получив его поддержку одобрил соглашение.
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Александр Бойцов