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В США назвали главных советчиков Байдена при принятии важных решений

Байден советуется со старыми друзьями при принятии важных решений
09 марта 2024, 19:45
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Перед принятием важных решений Байден советуется со своими знакомыми сенаторами и друзьями-политиками. Официальным советникам Белого дома он не вполне доверяет, считая их компетенцию и опыт участия в выборах недостаточными.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным. В публикации сказано, что это вполне иллюстрирует истину, лежащую в основе принятия американским президентом важных решений: нет никого, кому бы он доверял так, как старым политикам.

В качестве примера собеседник издания напомнил о соглашении между США и Венесуэлой, согласно которому стороны должны были взаимно освободить около 30 человек. После обсуждения вопроса в администрации Белого дома, в том числе с заместителем советника президента по национальной безопасности Джоном Файнером, Байден позвонил своему старому другу сенатору Крису Кунсу и только получив его поддержку одобрил соглашение.


Сотрудники администрации президента США обладают огромными знаниями и опытом, но, принимая важные решения, Байден не желает делать последний шаг, пока не обсудит вопрос с кем-то близко знакомым, заключают авторы материала.

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США рассматривает возможность отправки морских пехотинцев на Гаити
09 марта 2024, 19:19

Фото: istockphoto/zim286

В США задумались о возможной отправке на Гаити элитной группы морских пехотинцев. Поводом для этого стала ухудшающаяся обстановка с безопасностью на территории островного государства.
Об этом пишет издание Marine Corps Times со ссылкой на военного чиновника. По его словам, отправка на остров подразделения морпехов — это один из вариантов, которые рассматриваются министерством обороны на случай, если Госдепартамент запросит поддержку в вопросе обеспечения безопасности американского посольства в Порт-о-Пренсе.

Обозреватели издания напомнили, что дипломатическое представительство США обратилось к американским гражданам с призывом как можно скорее покинуть страну для собственной безопасности. Представитель Пентагона сообщил, что в настоящее время никакого окончательного решения по поводу действий для обеспечения безопасности сотрудников посольства на Гаити ещё не принято.

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#безопасность
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В США назвали регионы, желающие отделиться от Украины
Скотт Риттер: Территории с венгерским населением хотят отделиться от Украины
09 марта 2024, 17:12

Фото: istockphoto/Stadtratte

Регионы Украины, где преобладает венгерское и украинское население, не слишком довольны своим пребыванием в составе Незалежной и могут провести референдумы о выходе из состава страны. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он напомнил, что у Венгрии и Румынии есть определённые территориальные претензии к Киеву, которые поддерживаются недовольством своим положением соответствующих этнических групп. В закарпатских областях речь идёт о праве народов на самоопределение, подчеркнул экс-разведчик.

По словам Риттера, венгры и румыны не хотят, чтобы ими управляли из Киева. Они предпочли бы находится под властью Будапешта и Бухареста. В то же время эксперт уверен, что Россия не позволит, чтобы территория Западной Украины отошла к Польше, так как это усилило бы угрозу со стороны Варшавы. Ранее Служба внешней разведки РФ не раз предупреждала о наличии захватнических планов у западных соседей Украины.

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США указали Украине на то, что нужно предпринять для разрешения конфликта с Россией
Макгрегор: США нужно прекратить поддержку Украины для завершения конфликта
09 марта 2024, 16:15

Фото: istockphoto/3dmitry

Чтобы прекратить вооруженный конфликт на Украине, США должны прекратить оказывать стране военную помощь. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
Кроме поставок оружия и финансов, США необходимо также сообщить Москве о готовности к дипломатическому урегулированию кризиса, добавил Макгрегор.

По его мнению, только переговоры могут завершить конфликт.

Прежде сообщалось, что Анкара готова оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине и провести мирный саммит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США введут войска в три государства Тихоокеанского региона
09 марта 2024, 15:49

Фото: istockphoto/bennymarty

Соединённые Штаты Америки обозначат своё эксклюзивное военное присутствие в трёх тихоокеанских островных странах — Паулау, Маршалловых Островах и Микронезии. Взамен Вашингтон направит 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку этих государств.
Соответствующий законопроект был принят Конгрессом США, пишет издание The Financial Times. В публикации отмечается, что, несмотря на то, что площадь трёх этих стран невелика, их территориальные воды охватывают в общей сложности более четырёх тысяч квадратных километров. Это даёт американцам критически важный доступ к Тихоокеанскому региону.

Теперь на территории Паулау, Маршалловых Островов и Микронезии Вооружённые силы США смогут размещать гарнизоны, ракетные установки и радиолокационные станции. Кроме того, там можно будет проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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Глава МИД Британии Кэмерон обещал помочь ФРГ с поставками Киеву ракет Taurus
09 марта 2024, 14:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Великобритания готова принять участие в разрешении проблем, связанных с поставками Германией Киеву ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон.
В интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung он заявил о готовности британской стороны по всем вопросам сотрудничать с партнёрами из Германии для того, чтобы максимально эффективно оказывать помощь Киеву. Ранее появилась информация о так называемом «круговом обмене», при котором Лондон направит Украине ракеты Storm Shadow, а взамен получит от ФРГ ракеты Taurus.

Кэмерон сказал, что Великобритания рассматривает все варианты для наиболее эффективной поддержки Киева. Однако он заявил, что не будет приводить никаких деталей, чтобы не раскрывать свои намерения противнику.

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WT: Байден выступал с посланием к Конгрессу под воздействием наркотиков
WT: Во время выступления в Конгрессе Байден находился под действием стимуляторов
09 марта 2024, 13:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джозеф Байден выступил перед законодателями в Конгрессе с посланием «О положении страны». Его необычная жестикуляция и излишняя агрессия во время выступления говорит о том, что глава Белого дома находился под воздействием неких медицинских препаратов.
Об этом в интервью изданию The Washington Times заявила врач-психиатр из Калифорнии Кэрол Либерман. По мнению специалиста, медики могли дать американскому лидеру какие-то стимуляторы для того, чтобы скрыть признаки деменции. Врач обратила внимание, что обычно Байден говорит медленно, часто запинается, делает паузы в поисках нужных слов. На этот раз американский президент говорил громко и возбуждённо, активно жестикулировал, тараторил и даже проявлял агрессию, подчеркнула доктор Либерман.

Психиатр сообщила, что одним из признаков деменции является эмоциональная нестабильность. Во время выступления в Конгрессе она у Байдена только усилилась из-за употребления аддералла или амфетамина. Он не просто громко говорил, он просто кричал в микрофон, заключила врач.

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#байден
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Сенатор Пушков посоветовал Макрону задуматься о последствиях отправки войск на Украину
Пушков: Макрону следует задуматься о последствиях отправки войск на Украину
09 марта 2024, 13:27

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует задуматься о том, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину. Возможно, этот вопрос ему стоит обсудить с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.
Об этом в своём телеграм-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал заявление Макрон о том, что вопрос отправки военных ЕС и НАТО на Украину неоднократно обсуждался. Позже, после волны критики даже со стороны собственных союзников, французский президент стал объяснять, что он не исключает такой сценарий, но это не означает, что именно так всё и произойдёт.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в присутствии войск НАТО на Украине не будет «ничего невероятного». Российский сенатор предложил польскому дипломату и французскому политику обсудить между собой последствия такого шага для Франции и Польши.

«Ведь ничего нельзя исключать», — повторил Пушков слова президента Франции.

В них нет ничего угрожающего, но звучит это высказывание многозначительно. Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не собирается отправлять своих солдат на Украину, говорят о том, что этот вопрос всё-таки обсуждался. Следовательно совет российского сенатора европейским политикам задуматься о том, к чему это может привести, совсем не выглядит лишним.

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#польша
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Ассоциация городов ФРГ: Потребуются миллиарды евро на строительство бункеров
Ассоциация городов ФРГ запросила у властей деньги на строительство бункеров
09 марта 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Ассоциация городов и коммун Германии обратилась к властям с призывом выделить дополнительное финансирование. По мнению руководителя организации Андре Бергхеггера, на протяжении десяти лет для защиты гражданского населения потребуется около миллиарда евро ежегодно.
По его словам, безопасность теперь не является чем-то «самим собой разумеющимся». Для обеспечения спокойной жизни граждан страны потребуется предпринять ряд шагов, в том числе построить новые бункеры, сказал глава ассоциации в интервью медиагруппе Funke. Бергхеггер считает их количество явно недостаточным, а состояние оставшихся — удручающим.

Он напомнил, что во времена холодной войны на территории Германии располагались более двух тысяч бомбоубежищ. Сейчас их осталось около 600 и они способны укрыть не более 500 тысяч человек. По мнению Бергхеггера, следует немедленно вернуть в эксплуатацию законсервированные бомбоубежища, а также построить новые современные бункеры. Например, в крупных городах под них можно приспособить подземные гаражи и метро, считает руководитель Ассоциации городов ФРГ.

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#германия
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Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА
09 марта 2024, 12:30

Фото: istockphoto/alzay

Границу России и Украины следует переместить. Это поможет в дальнейшем избежать массовых атак беспилотников, подобных той, что произошла в ночь на 9 марта, с территории государства, ставшего враждебным.
Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, только перемещение границы «оставшейся» Украины как можно дальше от российских территорий способно обезопасить регионы страны от террористических атак со стороны киевского режима.

Джабаров отметил, что это понимают и российские военные, и политическое руководство страны. Наилучшим вариантом, считает он, было бы дойти до западных границ Украины, чтобы навсегда положить конец проекту «Антироссия», взращиваемому Западом на территории Незалежной.

Напомним, в министерстве обороны сообщили об уничтожении силами ПВО 47 украинских беспилотников в ночь на 9 марта. Дроны пытались атаковать Белгородскую, Волгоградскую, Курскую и Ростовскую области.

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