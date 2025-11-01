В Европе раскрыли, чего добивается Зеленский продолжением конфликта на Украине
Владимир Зеленский намеревается продолжать боевые действия на Украине до тех пор, пока не добьётся передачи замороженных российских активов.
Об этом заявил в социальной сети X основатель Megaupload и Mega Ким Дотком.
По его версии, целью главы киевского режима являются именно финансовые интересы — деньги от Евросоюза, а не судьбы рядовых бойцов ВСУ, которые, по словам предпринимателя, его не волнуют.
1 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили группу из 11 сотрудников Главного управления разведки Украины при попытке высадки десанта с вертолёта в одном километре к северо‑западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).
В ведомстве также добавили, что штурмовые отряды продолжают ликвидировать оставшиеся формирования ВСУ, окружённые в районе железнодорожного вокзала.
