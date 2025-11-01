Достижения.рф

В Европе раскрыли, чего добивается Зеленский продолжением конфликта на Украине

Дотком: Зеленский продолжением конфликта добивается от ЕС передачи активов РФ
Фото: istockphoto/Diy13

Владимир Зеленский намеревается продолжать боевые действия на Украине до тех пор, пока не добьётся передачи замороженных российских активов.



Об этом заявил в социальной сети X основатель Megaupload и Mega Ким Дотком.

По его версии, целью главы киевского режима являются именно финансовые интересы — деньги от Евросоюза, а не судьбы рядовых бойцов ВСУ, которые, по словам предпринимателя, его не волнуют.

1 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили группу из 11 сотрудников Главного управления разведки Украины при попытке высадки десанта с вертолёта в одном километре к северо‑западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

В ведомстве также добавили, что штурмовые отряды продолжают ликвидировать оставшиеся формирования ВСУ, окружённые в районе железнодорожного вокзала.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0